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    Связан ли массовый падеж тюленей с нефтедобычей, ответила министр экологии

    16 Мая 2023, 12:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова ответила на вопрос журналиста о том, связан ли массовый падеж тюленей с нефтедобычей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году связи с нефтяными компаниями не было. Но по отдельным тушкам были замечены физические определенные воздействия, предположительно, были столкновения с судами. Необходимо понимать, что та или иная человеческая деятельность негативно сказывается. Очень большое количество находим рыболовных сетей. Иногда тюлени запутываются и погибают в рыболовных сетях. Но по нефти прямой связи мы не обнаружили», - сказала в кулуарах Правительства министр экологии Зульфия Сулейменова.

    Глава ведомства также добавила, что по прошлогоднему падежу были выявлены вирусы.

    «Соответственно, возникает вопрос, каким образом произошло распространение. По этому году пробы отобрали. По итогам лабораторных исследований мы сразу же опубликуем информацию», - добавила Зульфия Сулейменова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Экология Нефть
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