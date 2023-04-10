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    Связь между человеческими микробами и продолжительностью жизни выявили китайские ученые

    10 Апреля 2023, 05:47

    ПЕКИН. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - Китайские ученые недавно провели оценку причинно-следственных связей между человеческим микробиомом и продолжительностью жизни и выяснили, что отдельные типы микробов связаны с увеличением или сокращением ожидаемой продолжительности жизни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Несмотря на то, что в ходе предыдущих исследований удалось обнаружить связь между человеческим микробиомом, в частности микрофлорой кишечника, и продолжительностью жизни, причинно-следственный характер связи между этими двумя явлениями оставался неясным.

    Исследователи из Университета Академии наук Китая, Чжэцзянского университета, Пекинского университета, Фуданьского университета и биотехнологической компании BGI-Group использовали метод «менделевской рандомизации», основанной на полногеномном поиске ассоциаций, чтобы выявить причинно-следственные связи между микробами кишечника и полости рта человека и продолжительностью человеческой жизни.

    Как показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, некоторые защищающие от болезней группы кишечных микробов связаны с ростом шансов на высокую продолжительность жизни. В то же время другие микробы кишечника, такие как возбудитель колоректального рака, негативно сказываются на продолжительности жизни.

    Согласно результатам исследования, у людей, генетически предрасположенных к высокой продолжительности жизни, как правило, присутствует большее количество отдельных микробных групп, таких как Prevotella и Paraprevotella, но меньшее количество таких групп, как бактероиды (Bacteroides) и фузобактерии (Fusobacterium«.

    Люди, живущие дольше ста лет, генетически отличаются меньшим разнообразием кишечных микробов, однако по микробам в полости рта они сравнимы с представителями других возрастных групп.

    Кроме того, исследователи предположили, что необходимо отслеживать перемещение симбиотических микробов между различными частями человеческого тела с тем, чтобы повысить шансы людей на долгую и здоровую жизнь.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Китай
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