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    Связь 5G запустят в этом году в Костанае

    3 Августа 2023, 13:46

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Акимат Костанайской области анонсировал запуск мобильной связи 5-го поколения в Костанае. Об этом стало известно в ходе инвестиционного форума «Kostanay Invest 2023», проходящего в эти дни в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В преддверии инвестиционного форума глава региона Кумар Аксакалов встретился с председателем правления АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым.

    Согласно предложению акимата области, в текущем году АО «Казахтелеком» планирует запустить первый этап мобильной связи 5-го поколения (5G) в городе Костанае.

    В целях улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также улучшения качества интернета предлагается реализовать запуск мобильной связи нового поколения в текущем году в индустриальной зоне, а также в жилых микрорайонах Костаная.

    «Именно внедрение в нашем регионе качественного высокоскоростного интернета 5G откроет перед бизнесом широкий спектр возможностей и позволит трансформировать их работу. Интернет нового поколения откроет новую веху в развитии передовых технологий», - отметил Кумар Аксакалов.

    По словам акима области, развитие цифровизации, в том числе внедрение высокоскоростного интернета, позволят совершить прорыв во многих отраслях промышленности. И это новшество станет драйвером роста цифровой экономики региона.

    В рамках рабочего визита председателя АО «Казахтелеком» подписан меморандум с целью взаимодействия по обеспечению жителей области качественной связью и интернетом.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Интернет Связь, ТВ, IT Костанай
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