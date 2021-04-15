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    Священный месяц Рамазан в столице начался с раздачи горячей пищи постящимся

    15 Апреля 2021, 18:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление по делам религий города Нур-Султан, Центр исследования религий совместно с коллективом мечети «Нур-Астана» начали священный месяц с раздачи горячего питания постящимся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Месяц Рамазан начался 13 апреля и продолжится до 12 мая. В ночь с 8 на 9 мая отмечается Ночь предопределения, 13 мая - праздник Ораза айт.

    Для всех мусульман Рамазан - месяц добра и благоденствия. Последователи ислама стремятся в Рамазан сделать много пожертвований. Поэтому каждый мусульманин старается протянуть руку помощи нуждающимся, сделать добро.

    В связи с эпидемиологической обстановкой в городе, в мечетях нельзя проводить ауызашар, как раньше. Поэтому с соблюдением карантинных требований к каждому постящемуся были доставлены отдельные боксы с едой. Кроме того, в мечетях также не проводятся традиционные ночные молитвы «Тарауих намазы» и коллективные «Жұма намазы».


    Если вы хотите узнать информацию, связанную с проведением месяца Рамазан, или у вас есть какие-либо вопросы и предложения, касающиеся религиозной сферы, вы можете позвонить по номеру iKomek109, звонок бесплатный.

    Жителям и гостям столицы необходимо соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности и быть внимательными к своему здоровью.



    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Благотворительность Религия Акимат Видео
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