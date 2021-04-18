Священный месяц Рамазан, паводки и массовая вакцинация – обзор недели в Казахстане

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Начало священного месяца Рамазан, день космонавтики, а также массовая иммунизация, первые новости о приходе «большой» воды в регионах и победа казахстанских теннисисток на Кубке Билли Джин Кинг – как прошла неделя в Казахстане, читайте в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Первые дни недели в Казахстане ознаменовались началом священного для мусульман всего мира – месяца Рамазан. Он начался 13 апреля и завершается 12 мая. Ночь Предопределения (Қадір түні) – с 8 на 9 мая. Первый день праздника Ораза айт – 13 мая. Размер садака – 420 тенге, установлен исходя из минимальной цены 2 килограммов муки.

Главный муфтий обратился к мусульманам Казахстана с просьбой соблюдать требования, установленные санитарными властями в связи с пандемией коронавируса. Это означает, что не рекомендуется проводить коллективные мероприятия, ауыз ашар лучше проводить в кругу семьи или передавать корзины путем доставки. Кроме того, с учетом рисков, связанных с пандемией, мусульманам в возрасте старше 60 лет желательно пройти медицинское обследование, прежде, чем принять решение о соблюдении ораза. Также рекомендуется пожилым и несовершеннолетним до стабилизации эпидемиологической ситуации воздержаться от посещения мечети.

Вместе с тем, духовное управление мусульман Казахстана в месяц Рамазан продолжит в онлайн-режиме проводить работу по выстраиванию связи с населением. Коран-хатым также будет читаться дистанционно. Что касается мечетей, то режим их работы будет зависеть от их нахождения в той или иной эпидемиологической зоне.

По случаю начала месяца Рамазан казахстанцев поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев и призвал всех мусульман страны соблюдать требования безопасности и неукоснительно выполнять рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана. Поздравления прозвучали и от Премьер-Министра РК Аскара Мамина, Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева, председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина и ряда других высокопоставленных госдеятелей страны.

Также, на имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан.

По традиции неделя началась с заседания Правительства, где были подняты вопросы социально-экономического развития страны. Как сказал Премьер-Министр Аскар Мамин, стабильный рост показывают обрабатывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство. Также положительная тенденция отмечается в машиностроении, в том числе автомобилестроении, фармацевтике, химической промышленности; металлургическом производстве, в том числе производстве цветных металлов; легкой промышленности, в том числе в производстве одежды, продуктов питания.

«По итогам января-марта текущего года по 6 из 7 основным показателей отмечается рост социально-экономического развития в Алматинской и Восточно-Казахстанская областях. По 5 из 7 основным показателей отмечается рост в шести регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская области и город Шымкент. По семи регионам положительная динамика наблюдается по 4 показателям. Это Атырауская Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области и города Нур-Султан, Алматы», - добавил глава Правительства.

На заседании Правительства не осталась без внимания и эпидситуация в стране. Министр здравоохранения Алексей Цой отметил ухудшение ситуации в апреле. При этом 61% заболеваемости по стране приходится на три региона - Нур-Султан, Алматы, Алматинскую область.

По итогам заседания Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и увеличению количества вакцинируемых

Несмотря на быстрый рост количества инфицированных в регионах, люди с большой ответственностью относятся к своему здоровью и здоровью близких и принимают активное участие в процессе вакцинации.

Стоит отметить, что помимо привычных прививочных кабинетов при поликлиниках, в регионах стали открывать такие пункты и в других местах. Так, к примеру, сделать прививку от КВИ жители Усть-Каменогорска теперь могут в мечети «Халифа Алтай» .

Прививочные кабинеты развернули также при торгово-развлекательных центрах в Нур-Султане, Костанае и ТРЦ Караганды.

На сегодняшний день почти 680 тысяч казахстанцев вакцинировались от СOVID-19. Согласно данным ведомства, в Казахстане всего первым компонентом провакцинировано 679 709 человек, из них получившие прививку вторым компонентом - 118 517 человек. Больше всего казахстанцев провакцинировано в городах Алматы (131 631), Шымкент (59 729), Нур-Султан (57 219), а также в Алматинской (90 203), Карагандинской (46 959) и Туркестанской (42 570) областях.

В связи с большим спросом на вакцинацию, почти в каждый регион Казахстана отгружаются большие партии вакцин «Спутник V». В связи с этим увеличена и производительность Карагандинского фармкомплекса. Так, фармкомплекс только в апреле намерен выпустить около 1,5 млн доз вакцины против КВИ.

Что касается казахстанской вакцины, то первая партия объеме 50 тысяч доз будет доступна уже после 25 апреля. Вакцина разрабатывается и пока производится в стенах Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Вакцинация будет проводиться в два этапа: вводится первый компонент, а ревакцинация второй дозой будет проходить на 21-сутки. На сегодня между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключен договор на поставку 2 млн доз вакцин. Для увеличения объема производства вакцины на территории Казахстана будут выбраны площадки, на которых можно будет нарастить их выпуск.

На этой неделе также продолжилось обсуждение земельного вопроса. Стало известно, что проект закона о запрете продажи земли иностранцам вынесут на заседание Сената до конца апреля.

На очередном заседании Комиссии по земельной реформе было предложено продлевать срок аренды сельхозземли через конкурс и предоставление в аренду сельхозземли до 49 лет.

Итоги заседания земельной комиссии озвучил заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов.

Уходящая рабочая неделя началась для многих регионов с паводков. Так, к примеру, три акмолинских населенных пункта остались на время без автосообщения из-за паводков.Чуть позже в Акмолинскую область были направлены также военнослужащие воинской части с Карагандинской области для борьбы с паводками в Аршалынском районе.

Паводковую ситуацию спасатели оперативно урегулировали и в Костанайской области. Там талые воды размыли участок дороги «Аулиеколь- Жолдама», произошел размыв обочины на участке дороги между Садчиковкой и Сергеевкой Костанайского района. Подрядные организации сразу же завезли грунт и обрушение устранили. Силами ДЧС в Костанайской области также было ликвидировано подтопление 39 домов в селе Карамырза

Размытую талыми водами дорогу восстановили также и в Павлодарской области.

Паводковую обстановку промониторил и заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, который вместе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериком Кожаниязовым совершили облет приграничных районов столицы.

В целом, паводковая ситуация в республике пока стабильная. Но, как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК, в ряде регионов все же могут понадобиться дополнительные средства на противопаводковые мероприятия. Ситуация под контролем профильных ведомств на местах.

Пока в одних регионах усиленно борются с паводками, в других проходят крупные спортивные соревнования и культурные мероприятия. Порадовали казахстанцев на неделе события из мира спорта. К примеру, на чемпионате Азии по греко-римской борьбе Султан Асетулы досрочно завоевал «золото», борец Демеу Жадраев стал бронзовым призером Чемпионата Азии, «серебро» взял Алимхан Сыздыков. По женской борьбе казахстанские спортсменки выиграли одну серебряную и две бронзовые медали.

Талгат Сырбаз завоевал «золото» чемпионата Азии по вольной борьбе в Алматы , серебро – у Алишера Ергали.

Кроме этого, на неделе стало известно о том, что казахстанец Сиязбек Далиев стал серебряным призером в серии Кубка мира по пара плаванию в Великобритании.

Казахстанская боксерша Айшагуль Елеубаева нокаутировала чемпионку Франции на МЧМ-2021, а сборная Казахстана по теннису в решающем матче победила Аргентину на Кубке Билли Джин Кинг.

В это время в Туркестанской области прошла международная видеоконференция «Туркестан – духовная столица тюркского мира» с участием министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Как сообщила министр, в Туркестане в ближайшем будущем планируется возродить исторические улицы.

Неделя, к слову, ознаменована нескольким важными датами. Так, к примеру, 12 апреля весь мир отметил 60-летие первого полёта человека в космос. С этим казахстанцев поздравил 13-й администратор NASA Джим Брайденстайн. А республиканскими молодежными организациями запущены челленджи и акции в социальных сетях, приуроченные ко Дню космонавтики.

Завершают недельный обзор новости об обнаружении захоронения Сегiз серi в СКО, об алматинской семье, где родился 14 ребенок, и необычная церемония бракосочетания, которую провели в павлодарском СИЗО.



