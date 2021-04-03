Священный месяц Рамазан начнется 13 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось расширенное заседание президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

В онлайн-встрече приняли участие наиб муфтий Ершат Агыбайулы, глава аппарата Гылымбек Жадигерулы, руководители отделов и главные имамы.

Открывая собрание, Наурызбай кажы Таганулы, сказал: «Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особенный месяц для мусульманской уммы. Сколько братьев и сестер в нашей стране ждут этого месяца поста. Дай Аллах провести этот месяц благополучно! Учитывая сложившуюся ситуацию, главное необходимо обратить внимание на чистоту и порядок. Я призываю вас делать больше благих дел в этом месяце. Нам нужно планировать онлайн-лекции и уроки Корана в соответствии с потребностями и свободным временем джамаата. Поручаю организовывать прямые трансляции проповедей и доставлять продуктовые пакеты на ауызашар нуждающимся».

На расширенном заседании рассмотрено 8 вопросов. На заседании президиума глава Отдела шариата и фетв Сансызбай Курбанулы доложил о начале Рамазана, датах Лайлат аль-Кадр и Ораза айт. В этом году Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Месяц Рамазан составляет 30 дней. 13 мая – Ораза Айт. Ночь с 8 на 9 мая – Лейлат аль-Кадр.

Верховный муфтий выслушал предложения участников и дал конкретные поручения руководителям отделов и имамам.



