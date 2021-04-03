Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Священный месяц Рамазан начнется 13 апреля

    3 Апреля 2021, 08:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось расширенное заседание президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

    В онлайн-встрече приняли участие наиб муфтий Ершат Агыбайулы, глава аппарата Гылымбек Жадигерулы, руководители отделов и главные имамы.

    Открывая собрание, Наурызбай кажы Таганулы, сказал: «Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особенный месяц для мусульманской уммы. Сколько братьев и сестер в нашей стране ждут этого месяца поста. Дай Аллах провести этот месяц благополучно! Учитывая сложившуюся ситуацию, главное необходимо обратить внимание на чистоту и порядок. Я призываю вас делать больше благих дел в этом месяце. Нам нужно планировать онлайн-лекции и уроки Корана в соответствии с потребностями и свободным временем джамаата. Поручаю организовывать прямые трансляции проповедей и доставлять продуктовые пакеты на ауызашар нуждающимся».

    На расширенном заседании рассмотрено 8 вопросов. На заседании президиума глава Отдела шариата и фетв Сансызбай Курбанулы доложил о начале Рамазана, датах Лайлат аль-Кадр и Ораза айт. В этом году Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Месяц Рамазан составляет 30 дней. 13 мая – Ораза Айт. Ночь с 8 на 9 мая – Лейлат аль-Кадр.

    Верховный муфтий выслушал предложения участников и дал конкретные поручения руководителям отделов и имамам.

    Автор:

    Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска