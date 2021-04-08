Священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и продлится до 12 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Об этом сообщил Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всех вас от чистого сердца поздравляю с началом священного месяца Рамазан! Желаю благополучия вашей семье! В этом священном месяце наше каждое благое дело удваивается, пусть будут услышаны наши молитвы, пост, который собираемся держать, намаз, который будем читать, также пусть будут приняты садака тех, кто по определенным причинам не сможет в этом году держать пост», - сказал Главный муфтий на онлайн пресс-конференции в СЦК.

Он проинформировал, что в этом году месяц Рамазан начнется 13 апреля и продлится до 12 мая.

«Посоветовавшись с муфтием Центральной Азии, опираясь на научно-исследовательских работах, приняли такое решение. В ночь с 8 на 9 мая верующие встретят Кадыр туни. 13 мая – первый день Ораза айта. Даст Аллах, в этом году 30 дней будем держать ораза. В этом году размер садака составляет 420 тенге. За сумму садака берется минимальная цена за 2 кг муки в разрезе всех областей», - добавил Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.



