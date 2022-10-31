Священники из Ватикана смогут получить постоянное жительство в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК подготовило проект Закона РК «О ратификации дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года». Согласно документу, размещенному на портале Открытые НПА, священники из Ватикана смогут получить постоянное проживание в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона РК «О международных договорах Республики Казахстан». В пояснительной записке МВД отмечает, что принятие проекта может открыть доступ к преференциям при получении разрешений на постоянное проживание в Казахстане представителей иных конфессий. Подписание Соглашения позволит Казахстану и Ватикану еще больше укрепить двусторонние отношения в рамках различных социальных и гуманитарных инициатив и проектов.

Предлагается внести изменения в Законы «О миграции населения» и «О правовом положении иностранцев» в части включения иностранного религиозного персонала, назначенного на служение на длительный срок на территории Казахстана, в круг лиц, имеющих право обращаться с ходатайством о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК.

Проект постановления соответствует международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участником которых является Казахстан. Соответствующий проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

«Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан «О ратификации дополнительного Соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года», - говорится в постановлении Правительства.

Публичное обсуждение на портале Открытые НПА продлится до 14 ноября этого года.



Фото: AP

