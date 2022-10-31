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    Священники из Ватикана смогут получить постоянное жительство в Казахстане

    31 Октября 2022, 14:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК подготовило проект Закона РК «О ратификации дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года». Согласно документу, размещенному на портале Открытые НПА, священники из Ватикана смогут получить постоянное проживание в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона РК «О международных договорах Республики Казахстан». В пояснительной записке МВД отмечает, что принятие проекта может открыть доступ к преференциям при получении разрешений на постоянное проживание в Казахстане представителей иных конфессий. Подписание Соглашения позволит Казахстану и Ватикану еще больше укрепить двусторонние отношения в рамках различных социальных и гуманитарных инициатив и проектов.

    Предлагается внести изменения в Законы «О миграции населения» и «О правовом положении иностранцев» в части включения иностранного религиозного персонала, назначенного на служение на длительный срок на территории Казахстана, в круг лиц, имеющих право обращаться с ходатайством о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК.

    Проект постановления соответствует международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участником которых является Казахстан. Соответствующий проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

    «Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан «О ратификации дополнительного Соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года», - говорится в постановлении Правительства.

    Публичное обсуждение на портале Открытые НПА продлится до 14 ноября этого года.


    Фото: AP

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Общество Ватикан
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