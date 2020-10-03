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    Свой голос на праймериз отдал аким ЗКО

    3 Октября 2020, 18:44

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев принял участие во внутрипартийных выборах партии «Nur Otan» и отдал свой голос за кандидатов праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня нуротановцы Западно-Казахстанской области отдают свои голоса, придя на участки голосования. Председатель Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan», аким области Гали Ескалиев также проголосовал в онлайн-формате за участников праймериз.

    По словам первого заместителя председателя областного филиала партии «Nur Otan» Мурата Мукаева, всего в области открыто и функционирует 140 избирательных участков. 88 из них принимают голоса партийцев в режиме онлайн, а 52 - в традиционном формате.

    «В целом по области насчитывается 430 кандидатов праймериз. Отмечена высокая активность членов партии в регионе. Из 27 тысяч членов партии отдали свои голоса на сегодня 17 тысяч партийцев. Помимо онлайн-формата голосования, жители отдаленных районов могут голосовать через бюллетень, - отметил Мурат Мукаев.

    Избирательные участки работали сегодня до 14:00. Но голосование в режиме онлайн продлится до 14:00 часов 4 октября. Результаты голосования будут известны 5 октября.


    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Нур Отан Акимат Выборы
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