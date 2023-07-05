Своими впечатлениями об Астане поделились участники Ironman Kazakhstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самая престижная гонка по триатлону собрала в Триатлон парке более 1000 человек из 60 стран, проверявших себя на выносливость и качество, передает МИА «Казинформ».

Своими впечатлениями поделились участники из Китая, которые провели больше недели в Астане, готовясь к гонке. 52-летний участник BI Group Ironman Kazakhstan Пэн Ду прилетел за 8 дней до гонки из Гуанчжоу. Помимо подготовки дома любитель триатлона провел время в тренировках и адаптации к степному климату. В перерывах между плаванием, езде на велосипеде он изучал столичную архитектуру. Однако знакомиться с центром Казахстана он приехал в компании со своим другом Манфунг Маком из Гонконга, принявшим участие в Freedom Astana 70.3.

«У вас здесь очень красиво. Мы ездили к Центральной мечети, заходили внутрь. А в президентском парке очень выделяется дворец мира и согласия, вокруг которого мы бегали», ― рассказал Ду. Несмотря на углеводную загрузку перед самой престижной гонкой по триатлону, оба спортсмена особо выделили гастрономическое разнообразие в столице.

«Мы пробовали самые разные блюда, все было очень вкусно. Люблю вашу казахскую кухню: кеспе, беш, особенно понравилось с кониной», ― поделился Мак. По его словам, оставшиеся сутки перед вылетом они намерены отдохнуть после гонки и побродить по набережной реки Ишим.

Как рассказала другая участница гонки Сюзанна Лаупер из Швейцарии, Астана понравилась ей простором, новой архитектурой и жителями. «Мы прилетели У вас здесь захватывает дух от красоты и ветра. Очень понравились люди и их радушие, особенно волонтеры на этапах гонки, которые помогали нам», ― отметила она.

Глава нацкомпании Kazakh Tourism Талгат Аманбаев отметил: «Проведение Ironman в Казахстане это не только спортивный туризм, но и возможность в рамках такого крупного события познакомить международных участников с нашей культурой и достопримечательностями. От имени Kazakh Tourism благодарим организаторов и участников за успешно проведенное мероприятие».

Отметим, что международное соревнование по триатлону проводится за счет частных средств с целью развития любительского спорта. Более 1000 участников из 60 стран мира соревновались в самой престижной гонке Ironman.