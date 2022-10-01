Свои работы представят 200 мастеров из 10 стран на выставке ремесленников в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тараз принимает гостей Международной выставки ремесленников, на которой будет объявлено о включении древнего казахстанского города во Всемирный список городов-ремесленников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во Всемирном списке сейчас числятся 55 городов-ремесленников, и Тараз стал первым городом Казахстана, вошедшим в этот список.

Тараз имеет двухтысячелетнюю историю, в течение которой активно развивалось ремесленничество. Город на Великом Шелковом пути в средние века славился своими искусными мастерами, производившими красочную керамику, ювелирные украшения, шелк, войлок, изделия из металла.

С появлением в Таразе историко-архитектурного комплекса «Древний Тараз» в планах городских властей – создание «города ремесленников», в котором посетители, туристы могли бы увидеть сам процесс создания предметов декоративно-прикладного искусства, сувениров. Планируется и возрождение забытых ремесел, некогда процветавших в Таразе. Это производство войлочных изделий, шелка, шекпен, гончарное искусство.

«В этом году Тараз подал заявку на включение во Всемирный список городов-ремесленников, - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров. – В июле областной центр посетили 12 международных экспертов, для которых была организована выставка продукции наших ремесленников. Кроме того, эксперты изучили туристический потенциал жамбылского региона. Международные эксперты высоко оценили исторические достопримечательности Жамбылской области, а также условия ремесленного производства в регионе, и пришли к выводу, что сохранившиеся у нас достопримечательности стоит показать миру, это будет интересно зарубежным туристам».

В конце сентября стало известно, что Тараз включили во Всемирный список городов-ремесленников, отметил спикер.

1 октября на площади историко-этнокультурного комплекса «Древний Тараз» откроется Международная выставка ремесленников «Тараз – город ремесленников». Организатором выступает управление туризма акимата Жамбылской области.

В программе выставки – оглашение заключения экспертной комиссии по включению города Тараза во Всемирный список городов-ремесленников и подписание меморандумов о сотрудничестве.

В рамках выставки состоится ярмарка-продажа сувенирной продукции двухсот ремесленников как из Жамбылской области, так и из России, Татарстана, Бразилии, Нидерландов, Индии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргыстана, Таджикистана. Будут организованы мастер-классы, на которых специалисты продемонстрируют свое ремесленническое мастерство, пройдет круглый стол на тему: «Современные тенденции возрождения и популяризация культурного наследия и стимулирование развития ремесленнического дела в Таразе».

Гостей выставки и жителей города ждет насыщенная культурная программа – концерты, конкурсы, экскурсии.

Международную выставку ремесленников «Тараз – город ремесленников» посетят именитые гости в лице представителей экспертной комиссии Всемирного совета ремесел, президентов ассоциаций ремесленников Казахстана и зарубежных стран.

В Таразе зарегистрировано 78 ремесленников, из которых треть занимается изготовлением войлочных изделий. Включение города Тараза во Всемирный список городов-ремесленников позволит жамбылским мастерам реализовать свой творческий потенциал, расширить сотрудничество с другими городами и странами. Для них это возможность быть представленным во всемирной сети ремесленников, на единой платформе общаться со своими коллегами из многих стран.

А для города Тараза главная цель включения во Всемирный список городов-ремесленников – это привлечение туристов, популяризация своего богатого туристического потенциала.

Международная выставка ремесленников «Тараз – город ремесленников» продлится до 4 октября.