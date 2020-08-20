Свои предложения по праймериз озвучили представители творческой интеллегенции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась онлайн-конференция относительно внутрипартийных выборов, в ходе которой представители творческой интеллегенции внесли свои предложения по праймериз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии Nur Otan.

Секретарь партии Nur Otan Арман Кырыкбаев отметил, что организовывая праймериз, партия опирается на международный опыт.

«Вместе с тем особое внимание мы уделили моментам, наиболее отвечающим национальному менталитету. Ничто не имеет смысла без поддержки общественности. Мы благодарим вас за поддержку во всех наших начинаниях. Как отметил Елбасы Нурсултан Назарбаев, кампания, которая организуется впервые в стране, будет открытой и справедливой», – сказал секретарь партии.

Модератор онлайн-конференции Дархан Кыдырали указал на то, что впервые в стране будут проведены внутрипартийные выборы.

«Будучи членом Политбюро партии Nur Otan, я одним из первых ознакомился с документом. Мы были рады поддержать и подписать программу, дающую возможности и платформу тем, кто хочет служить обществу. Праймериз уже начались. Есть много людей, которые заинтересованы в них и сейчас подают заявки. Среди них и молодежь, и многодетные матери. Среди них и вы, уважаемые участники встречи. Мы уверены, что внутрипартийные выборы позволят отобрать лучших из лучших», – отметил Дархан Кыдырали.

Поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет подчеркнул, что впервые выборы депутатов в Парламент состоятся посредством внутрипартийных праймериз.

«Все мы заинтересованы в их успешном проведении и должны всячески способствовать этому процессу. Депутаты обязаны стать «золотым мостом» между народом и властью. Мы возлагаем большие надежды на праймериз», – сказал Улыкбек Есдаулет.

Директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов остановился на возможностях внутрипартийного отбора.

«Творческие организации, творческие люди подобны барометру общества. Вы те, кто реагируют на любые новости, добрые дела и привлекают внимание общества. Вот и нынешняя встреча организована для того, чтобы узнать мнение творческих организаций и союзов.

Да, праймериз – это мировой опыт. Если взять все политические системы, от Соединенных Штатов до Европейского союза, которые мы называем демократическими, то увидим, что праймериз у них существуют уже давно. В народе признаны усилия партии Nur Otan, которая является главной политической силой в стране. Нам нужно выбрать самых активных людей, профессионалов, обладающих организаторскими способностями.

«Мы сейчас наблюдаем большой интерес к праймериз, что объясняется желанием общества принимать активное участие в политической жизни страны», - сказал Кенжехан Матыжанов, добавив, что он также примет участие в праймериз.

Поэт, председатель Международного союза айтыскеров и исполнителей терме Казахстана Журсин Ерман заявил, что через праймериз должны быть отобраны прогрессивные, со сформированным взглядом на происходящее в обществе, серьезные, с твердой гражданской позицией люди, которым небезразлична судьба страны.

«Шесть-семь акынов, которые представляют голос народа, намерены принять участие в праймериз. За ними стоят сотни, тысячи поклонников и сочувствующих. Любой из них – открыто выражающий свое мнение гражданин, айтыскер. Главным принципом наших жигитов во власти станут интересы нации. В них глубоко укоренились идеи лидеров «Алаш орды». Это хорошо видно по тому, о чем они говорят на каждом айтысе. Их приоритет: судьба языка, земли, наши национальные традиции», – говорит Журсин Ерман.

Ректор ЮКГУ им. М. Ауэзова Дария Кожамжарова также примет участие в праймериз.

«Само время побуждает нас делать такие шаги. Это знаменательное событие в истории страны, которое направлено на развитие Казахстана, в том числе и на воспитание молодежи в национальном духе. Я рада, что много молодых людей хотят принять участие в кампании. Желая благополучия стране, думая о ее будущем, прилагая все усилия для участия в крупных инициативах, все мы готовы внести свой вклад в процветание страны и народа», – сказала она.

Главный редактор газеты «Алматы ақшамы» Кали Сарсенбай заявил, что праймериз – это признанный во всем мире политический процесс, и призвал общественность принять активное участие в кампании.

Журналист и писатель Мейрамбек Толепберген в свою очередь высоко оценил участие в праймериз многодетных матерей.

Ректор Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати Махаметгали Сарыбеков заявил, что внутрипартийные выборы помимо всего прочего направлены и на улучшение общественного имиджа, уровня партии, а также на повышение доверия к ней народа.

Свои предложения по праймериз также внесли акыны-айтыскеры Серикзат Дуйсенгазы, Айтбай Жумагулов, Айбек Калиев, Бекарыс Шойбеков, Мухтар Ниязов.



