Своевременная реакция на запросы общества – Даурен Абаев о поручениях Президента в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал последние поручения Президента РК на совещании по благоустройству Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Резонанс был высокий, большое внимание было уделено проблемам градостроительства. И я думаю, это неслучайно. Давайте, не будем забывать, что Касым-Жомарт Кемелевич, как коренной алматинец, человек, который вырос и работал в этом городе, хорошо знаком с его историей, проблемами и потенциалом. Поэтому, было бы странно, если бы Президент не указал на актуальные проблемы развития южной столицы», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Министр особо выделил следующие поручения Главы государства.

«В первую очередь, это поручение по улучшению экологической ситуации. Перед руководством города поставлена задача газифицировать ТЭЦ и весь общественный транспорт. Мы знаем, что для алматинцев это один из наиболее чувствительных вопросов. Пожалуй, именно чистота воздуха является определяющим критерием для жителей Алматы, когда они оценивают собственный комфорт», - отметил он.

«Во-вторых, и это уже касается всей страны, это отмена обязательной регистрации иностранцев в органах миграционной полиции. К этому решению мы давно шли, оно назревало. Я думаю, плюсы этого решения очевидны: любое упрощение бюрократических процедур не только для иностранцев, но и в целом, сразу ведет к увеличению туристов и инвесторов, а также улучшает самочувствие наших граждан», - добавил глава ведомства.

В-третьих, по его словам, это ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде.

«Запрос общества на это назревал давно, прежде всего, запрос на справедливость, на соразмерность нарушения и наказания. Вообще, все это нам можно оценивать как своевременную реакцию на запросы общества. Это и есть «слышащее государство», - подчеркнул министр.