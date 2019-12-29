Сводную информацию для пассажиров отмененных рейсов Bek Air опубликовал КГА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация для пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Bek Air появилась на официальной странице Комитета гражданской авиации МИИР РК в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Ведомство сообщает:

- Для пассажиров рейсов «Бек Эйр», отмененных до 7 января включительно, авиакомпания «Эйр Астана» при наличии мест будет предлагать цену, не превышающую стоимость первоначального билета «Бек Эйр».

В целом, «Эйр Астана» ввела 5 дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно с 27 по 29 декабря.

Авиакомпания продолжает вести работу по вводу дополнительных внутренних рейсов для того, чтобы помочь пассажирам отмененных рейсов «Бек Эйр» своевременно добраться до пункта назначения.

- Авиакомпания SCAT продлевает оказание помощи в перевозке пассажиров компании Bek Air до 31 января 2020 года.

Перевозка осуществляется при наличии свободных мест. Для оформления перевозки необходимо обратиться к представителям авиакомпании Bek Air.

Кроме того, в рамках оказания поддержки, Авиакомпания SCAT оказала помощь в доставке экипажей компании Bek Air из регионов к местам проживания.

- Авиакомпания Qazaq air также продолжает оказывать помощь в перевозке пассажиров компании Bek Air до 31 декабря 2019 года при наличии свободных мест.

- Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, согласно поручению Правительства РК, для пассажиров отмененных рейсов авиакомпании «Bek Air» организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан – Алматы.

Поезд отправляется 30 декабря 2019 года в 22.03 ч. со ст. Нур-Султан-1 и прибывает на ст. Алматы-2 в 17.30 ч. 31 декабря 2019 года.

Для подробной информации просим обращаться на единый телефон справочной службы железнодорожных вокзалов 105.

Пассажиры, желающие воспользоваться железнодорожным видом транспорта, должны обращаться к представителям компании Bek Air для формирования списка.





Телефоны колл-центров:

- АО «Авиационная администрация Казахстана» +77172613187;

- авиакомпании «Эйр Астана» +77172584477, +77272444477, +77027024477;

- авиакомпании «SCAT» +77252998880 (вн. 277, 278);

- авиакомпании «Qazaq Air» +77273561414;

- авиакомпании «Бек Эйр» +77273545000, +77017334576.

Колл-центры работают в круглосуточном режиме в рабочие, выходные и праздничные дни.