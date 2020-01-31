Свободы ЕАЭС должны быть подкреплены общей цифровой платформой - Михаил Мишустин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова делиться со странами ЕАЭС цифровыми технологиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коллеги, Россия как лидер в области цифровых технологий готова делиться самыми передовыми технологиями и инновациями с партнерами по ЕАЭС. У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку «цифра» стала ключевым элементом глобальной конкуренции и эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдержать, а выигрывать», - сказал Михаил Мишустин на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алматы.

Он отметил, что четыре основных свободы Союза: движение рабочей силы, движение капитала, движение услуг и товаров - должны быть подкреплены общей цифровой платформой. Он подчеркнул, что уже многое сделано. Страны вместе решают сложнейшие проблемы унификации системы трудоустройства, создания экосистемы цифровых транспортных коридоров, системы прослеживаемости маркировки товаров, электронного информационного обмена по таможенным, налоговым и банковским вопросам.

«Цифровизация стала ключом глобальной конкуренции, и достижение лидерских позиций требует от наших стран постановки более амбициозных задач по созданию лучших условий для жизни людей и ведения бизнеса. Первое – это формирование единой системы цифровой идентификации в нашем Союзе. Соответственно унифицированная защищенная виртуальная проекция людей, если хотите, и компаний на всем пространстве ЕАЭС послужит отправной точкой для создания нашей совместной цифровой платформы. Естественно, мы должны вести речь о признании электронно-цифровой подписи на всем пространстве Союза. Об этом нужно серьезно поговорить и принять соответствующие решения. Второе - это важнейший элемент любой информационной системы, защита данных. Весь электронный документооборот необходимо вести в доверительной универсальной межгосударственной среде, которая будет работать на общих стандартах, и о них договориться. Иначе мы просто перестанем распознавать друг друга, а это угроза дезинтеграции», - подчеркнул он.

Третье, на чем остановился российский премьер – странам необходимо продолжить работу над системой документальной физической прослеживаемости движения товаров и услуг, которая будет базироваться на общей цифровой платформе.

В-четвертых, для стимулирования цифрового развития необходимо провести инвентаризацию всех технологических ресурсов и возможностей, открыть совместный центр компетенций в области технологий и формировать условия, которые позволили бы талантам создавать и развивать цифровые стартапы на территории Союза.

Напомним, в Алматы проходит форум «Цифровое будущее глобальной экономики». Важнейшим мероприятием форума стала пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России, а также Молдовы.



