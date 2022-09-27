Свободное ценообразование: при каких условиях оно допустимо?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Desht сообщает, что в Казахстане ценовое регулирование находится на среднем уровне, передает МИА «Казинформ».

Рост цен на потребительские товары, особенно наиболее востребованные, понижает уровень жизни и сильнее всего отражается на наименее обеспеченных слоях населения. Чтобы удержать инфляцию в целевом диапазоне 4-6%, Нацбанк проводит денежно-кредитную политику, но для этого требуется время. Поэтому стремление государства ограничить рост цен другими способами вполне естественно. Вопрос в том, насколько эффективны эти методы и какие последствия для экономики они могут создать.

Исследовательский институт Heritage Foundation (США) проводит оценку стран по степени государственного вмешательства в ценообразование через административный контроль и субсидии. Согласно исследованию в Казахстане, средний уровень вмешательства — ниже чем в России, Китае и Иране, но выше чем в Грузии, Монголии.

Развитые страны тоже в разной степени вмешиваются в ценообразование. В англосаксонских и восточноазиатских государствах регулирование цен происходит в редких случаях. Но в Канаде, Германии и Франции уровень участия государства такой же как в Казахстане.





Что служит обоснованием для регулирования цен?

Как правило, регулирование цен связано с несколькими факторами. Первый заключается в недостаточно развитой конкурентной среде, при которой на рынке преобладают компании-монополисты. Из-за отсутствия конкуренции эти компании могут завышать цены на свою продукцию, поэтому государство вмешивается в этот процесс, выступая за потребителя.

А второй связан с продовольственной безопасностью, представляющей собой мощный геополитический фактор и главный инструмент обеспечения устойчивости социально-экономических процессов. В его основе — обеспечение населения страны необходимым для его жизни и деятельности продовольствием.

Поэтому в случае, когда цены на социально значимые продукты начинают резко расти, угрожая внутренней стабильности, государство устанавливает на них предельную стоимость. Но это дает лишь краткосрочный эффект.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе вмешательство государства в процесс ценообразования создает дисбалансы и может повлечь за собой существенные негативные последствия. Эти последствия в основном проявляются в сокращении инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются. То есть в торможении роста регулируемых секторов экономики. Одновременно с этим усиливаются риски возникновения дефицита, снижения качества, роста объемов теневой торговли и увеличиваются расходы государства по борьбе с ней.

Почему Казахстану необходимо свободное ценообразование?

Что такое свободное ценообразование в общем смысле понятно и без определения. Это такой автоматический процесс, при котором цены устанавливаются в соответствии со спросом и предложением без государственного контроля. По сути работает налаженная система сдержек и противовесов с обеих сторон.

Первая — управление предложением. Цены сами по себе являются сигналом для всей цепочки поставщиков. Если стоимость товара растет, заинтересованность им со стороны других поставщиков тоже увеличивается. Соответственно усиливается конкурентная среда и производителей на рынке становится больше. А при увеличении предложения происходит обратная коррекция цены.

При фиксировании стоимости, эффективные поставщики, напротив, уходят с этого рынка, и на нем остаются сомнительные компании. Под сомнительными подразумеваются те компании, которые ведут свою деятельность, производя товары и услуги по сниженной стоимости, которую установило государство. Разумеется поставщики не будут работать без получения прибыли, поэтому не редко в такой ситуации страдает качество продукции, а иногда создаются параллельные рынки и разрабатываются схемы уклонения от налогов.

Вторая сторона — управление спросом. При повышении цен сбивается ажиотажный, спекулятивный спрос, создающий угрозу дефицита. Как только ажиотаж прекращается, цены возвращаются на прежний уровень. Примером может служить ситуация с дефицитом газа в начале 2022 года. Из-за предельных цен, которые были установлены Правительством на оптовые поставки еще в 2018 году и розничные продажи в апреле 2020 года, на экспорт стали отправлять больше половины произведенного газа, при этом потребление на внутреннем рынке выросло втрое. В результате образовался риск дефицита топлива в стране, из-за чего с 1 марта 2021 года было отменено регулирование розничных цен. Моментально стоимость на некоторых заправочных станциях выросла вдвое и с января 2022 года предельные цены были вновь возвращены. Но на оптовые продажи с июля текущего года стоимость увеличили на 20% для стимулирования поставщиков и недопущения дефицита топлива.

При каких условиях возможно создание свободного ценообразования в стране?

Возвращаясь к исследованию Heritage Foundation, важно отметить, что в Канаде, Германии и Франции цены регулируются, но их развитию они не мешают. Связано это с развитыми у них институтами частной собственности и гарантирования исполнения договоров, свободой инвестирования в любые отрасли и слабым уровнем вмешательства в финансовый рынок, причем как в плане государственного владения банками, так и влияния на кредиты.

Поэтому можно сделать вывод, что здоровый рынок и довольные граждане тесно связаны со свободным ценообразованием на рынке при развитой конкуренции между поставщиками. При этом если цены будут свободными, но не будет конкуренции, в стране сохранится социальная напряженность — благосостояние населения продолжит ухудшаться, предпринимательский сектор останется неразвитым, а олигархи продолжат зарабатывать, минуя конкуренцию. То есть важна последовательность — сначала создание конкурентной среды и уже потом установление свободных цен.



