СВМДА продолжает расширять горизонты сотрудничества между участниками – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников VI саммита СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасибо большое за то, что вы приняли мое приглашение посетить Казахстан и принять участие в этом заседании высокого уровня. Я имею честь объявить открытым саммит СВМДА в честь 30 годовщины. СВМДА проделала длинный путь с момента объявления о создании в 1992 году. Она появилась благодаря твердой вере, что международный прогресс может быть достигнут только через сильное эффективное партнерство, выстроенное в духе солидарности стран», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем приветственном слове.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на текущие геополитические вызовы, СВМДА продолжает развиваться динамично и расширять горизонты сотрудничества между участниками.

«Председательство Казахстана намеревается и впредь продвигать диалог и сотрудничество, направленные на взаимное доверие и безопасность в Азии. Хочу выразить мою глубокую признательность государствам-членам за их постоянную поддержку и неоценимый вклад в процессы СВМДА», - добавил Президент.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.



