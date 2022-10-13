СВМДА превратилось в институт современной дипломатии - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам СВМДА от лица Казахстана в качестве председателя Совещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаю искреннюю благодарность за ваше участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этом году инициативе по созыву Совещания исполняется 30 лет. За этот период данный форум превратился в платформу многостороннего сотрудничества и институт современной дипломатии. В 1999 году членами СВМДА являлись 15 государств, сейчас же их число достигло 27. Это является свидетельством авторитетности СВМДА среди стран Азии и мирового сообщества в целом», - подчеркнул Глава государства во время VI саммита СВМДА в Астане.

Также Касым-Жомарт Токаев поприветствовал присоединение Кувейта к числу членов СВМДА.

Ранее сообщалось, что в Астане началась работа VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.



