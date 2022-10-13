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    СВМДА превратилось в институт современной дипломатии - Касым-Жомарт Токаев

    13 Октября 2022, 10:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам СВМДА от лица Казахстана в качестве председателя Совещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выражаю искреннюю благодарность за ваше участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этом году инициативе по созыву Совещания исполняется 30 лет. За этот период данный форум превратился в платформу многостороннего сотрудничества и институт современной дипломатии. В 1999 году членами СВМДА являлись 15 государств, сейчас же их число достигло 27. Это является свидетельством авторитетности СВМДА среди стран Азии и мирового сообщества в целом», - подчеркнул Глава государства во время VI саммита СВМДА в Астане.

    Также Касым-Жомарт Токаев поприветствовал присоединение Кувейта к числу членов СВМДА.

    Ранее сообщалось, что в Астане началась работа VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана СВМДА
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