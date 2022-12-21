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    Свиной грипп выявили в СКО

    21 Декабря 2022, 18:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, зарегистрировали около 20,5 тысяч случаев ОРВИ. Рост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 42%. Более 13,4 тысячи заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

    За два месяца по области выявили 244 случая гриппа типа В и два - типа А (H1N1), или так называемый свиной грипп. Среди заболевших - 46 беременных женщин, 76 детей в возрасте до 14 лет. Половина случаев гриппа приходится на Петропавловск. Среди районов заболеваемость не выявили только в Уалихановском.

    Вакцину против гриппа получили 75 тысяч жителей региона, или 13,7% от общей численности населения. ВОЗ для формирования коллективного иммунитета рекомендует прививать не менее 10%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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