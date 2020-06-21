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    Светя другим, сгораем сами – экс-министр здравоохранения РК поздравил коллег

    21 Июня 2020, 11:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-министр здравоохранения РК, известный трансплантолог и хирург Жаксылык Доскалиев поздравил коллег с Днем медицинского работника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот год показал и раскрыл суть нашей профессии. Этот год, связанный с пандемией коронавируса, обнажил нашу искренность, показал, что мы, светя другим, сгораем сами. Конечно, пандемия не вечна, вирус уйдет, но мы - медицинские работники, люди в белых халатах – служим людям и Отечеству, служим во благо народа и жизни людей. Это останется на века», - сказал Жаксылык Доскалиев в телефонном разговоре с корреспондентом Казинформа.

    По его словам, так поступали медицинские работники и раньше.

    «Также будем поступать и мы. И после нас наши последователи, думаю, никогда не свернут с избранного пути и курса. Доброго здоровья нам всем, удачи, счастья. С Днем медицинского работника, дорогие мои коллеги!» - заключил экс-министр.

    Фото: ktovmedicine.ru

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Здравоохранение День медицинского работника
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