Светскость государства является обязательным условием для свободы выбора - глава Комитета по делам религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов в интервью газете «Литер» рассказал о мерах системной государственной политики в религиозной сфере, о том, как проходит реабилитация возвращенных в рамках нашумевшей операции «Жусан» казахстанцев, о необходимости религиоведческой экспертизы и многом другом, передает МИА «Казинформ».

Что такое светскость?

– Основополагающим принципом государственной политики в религиозной сфере является принцип светскости. Однако мы видим, что не все граждане нашей страны правильно истолковывают этот термин, часто путая его с атеизмом и антирелигиозностью. Что делается Комитетом для разъяснения этого принципа среди населения?

– Принцип светскости закреплен в Конституции нашей страны и подразумевает невмешательство государства во внутренние дела и канонические вопросы религиозной деятельности, уважительно равное отношение ко всем религиозным организациям, обеспечение их равных прав. В свою очередь, религиозные объединения не берут на себя функции и задачи государства. При этом государство создает все необходимые условия для удовлетворения гражданами своих религиозных потребностей.

Светское государство предполагает, что социальные отношения, включая сферу образования, здравоохранения, институты семьи и брака, регулируются исключительно светским законодательством, а не религиозными нормами.

Как видно, принцип светскости не предполагает отрицание религии как таковой, не нарушает права граждан. Наоборот, он как раз-таки и необходим для того, чтобы никто из казахстанцев не был ущемлен в своих правах независимо от религиозной принадлежности. Каждый гражданин вправе быть мусульманином, христианином, буддистом, атеистом или агностиком. Светскость является обязательным условием для свободы выбора человека.

Разъяснение и продвижение принципа светскости среди населения является одной из первоочередных задач Комитета. В первую очередь, это делается через информационно-разъяснительные группы по вопросам религий, функционирующие в каждом регионе страны. Как говорилось ранее, в рамках деятельности этих групп эксперты в сфере религии встречаются и беседуют с целевыми категориями граждан, проводят лекции в прямом эфире в социальных сетях. Помимо этого, наши специалисты публикуют информационные материалы, видеоролики и инфографики, в которых разъясняется, что такое светскость и зачем она нужна. Понятие светскости также разъясняется школьникам и студентам в рамках образовательных программ учебных заведений.

– В ходе обсуждения темы религии в социальных сетях порой мы видим проскальзывающие в публикациях признаки разжигания межрелигиозной розни, а также оскорбления чувств верующих. Некоторые граждане демонстрируют низкий уровень религиозной и правовой грамотности. Как вы думаете, с чем связана эта проблема?

– Истоки этой проблемы уходят, пожалуй, в 90-е годы, когда на заре независимости, на фоне тяжелого экономического и социального положения только начинала складываться гражданская и культурная, в том числе и религиозная, идентичность населения. В то время еще не успели появиться грамотные отечественные специалисты в области религии, да и сама система регулирования религиозной сферы после продолжительного атеистического прошлого еще не сложилась. В таких условиях наши граждане зачастую формировали свои взгляды и свое понимание религиозной обстановки под влиянием зарубежных деятелей. Не было проверенных источников с достоверными знаниями, не было специалистов, которые могли бы направить их в нужное русло.

В настоящее время можно с уверенностью говорить, что государством созданы необходимые условия для воспитания в наших гражданах толерантности по отношению ко всем конфессиям, религиозной и правовой грамотности, привития им уважения к светским принципам развития страны. В этой работе у нас задействованы информационно-разъяснительные группы по вопросам религий. В состав этих групп входят опытные религиоведы, теологи, психологи, социологи и историки, грамотные спикеры. Кадровый резерв постоянно пополняется хорошими специалистами из светских вузов и теологических учебных заведений.

Квалификация наших специалистов постоянно повышается, для них ежегодно организовываются специальные курсы и тренинги. Также мы оказываем содействие представителям СМИ, проводим для них семинары и тренинги по освещению проблем религиозной сферы.

Вместе с тем, в современном глобализированном мире религиозная сфера – это живой организм, которому свойственно меняться. Каждый новый день несет с собой новые вызовы, к которым нужно адаптироваться. Поэтому мы не может стоять на месте. Нужно пополнять свои ряды новыми кадрами, обучать и переобучать их, чтобы они могли достойно противостоять вызовам времени.

До наступления эпидемии и введения режима карантина лекторы информационно-разъяснительных групп на постоянной основе проводили очные профилактические мероприятия среди различных категорий населения.

Они разъясняли важность принципов светскости и межконфессионального согласия, рассказывали о духовно-культурных ценностях казахстанского общества, учили, как отличать признаки деструктивной религиозной идеологии и обезопасить себя и своих близких от ее влияния, разъясняли меры ответственности за распространение материалов радикального и деструктивного характера.

С введением в стране режима карантина мы были вынуждены перевести информационно-разъяснительную работу в онлайн-формат, то есть теперь вместо встреч лицом к лицу мы разрабатываем и размещаем в сети интернет разъяснительные материалы и продвигаем их среди населения. К сожалению, не всегда наши материалы доходят до целевых категорий граждан.

Социальные сети и интернет – вещь тонкая и требует особого подхода, впрочем, как и сфера религии. Окруженные миллионом разных пабликов с развлекательным контентом, немногие выберут посмотреть ролик на антиэкстремистскую тематику или прочитать скучный (в сравнении) разъяснительный пост об опасности разжигания межрелигиозной розни.

С другой стороны, те интернет-пользователи, которые уже заинтересованы проблемами религиозной сферы и активно потребляют контент на эту тему, имеют свой узкий круг популярных блогеров, которых они постоянно читают. У этих блогеров есть своя сформировавшаяся аудитория, которая относится к их мнению с лояльностью и доверием. То есть в случае, если блогер, может даже по незнанию, напишет что-то оскорбляющее чувства верующих или призывающее к разжиганию межрелигиозной розни, его подписчики скорее всего с ним согласятся и не будут подвергать его позицию сомнению.

В этом контексте хотелось бы привести цитату министра информации и общественного развития А. Балаевой: «Каждый блогер должен осознавать высокий уровень моральной ответственности перед своими читателями и адекватно оценивать степень своего влияния на аудиторию».

Уже тот факт, что за почти 30 лет независимости в Казахстане не происходило крупных конфликтов на религиозной почве, считаю большим достижением, которое говорит о том, что наша работа дает свои результаты.

– В настоящее время немало молодых людей уезжают за рубеж в поисках религиозного образования. Несмотря на то, что большинство из них поступают в одобренные министерством теологические учебные заведения, существует риск того, что вернувшиеся из-за рубежа студенты станут источниками распространения чуждых для казахстанского общества религиозных идей, в том числе радикальных и деструктивных. Что делается Комитетом для повышения конкурентоспособности казахстанского религиозного образования?

– Одной из важных задач государства и религиозных объединений является повышение качества отечественной системы духовного образования.

В целях снижения оттока молодежи на теологическое обучение за рубеж созданы условия для обеспечения доступа к получению высшего образования в Казахстане. Министерством образования и науки, а также местными исполнительными органами выделяются образовательные гранты для отечественных студентов. Подготовка кадров в сфере религии осуществляется по специальностям «Исламоведение», «Религиоведение» и «Теология». На 2020-2021 учебный год по данным специальностям было выделено 385 государственных образовательных грантов.

По линии христианства религиозное образование можно получить в Алматинской православной духовной семинарии и в католической Межъепархиальной высшей духовной семинарии в г. Караганде.

В пределах страны можно получить и послевузовское образование в сфере религии на базе университета исламской культуры «Нур-Мубарак», который занимается подготовкой кадров высокого уровня на программах магистратуры и докторантуры.

При этом государство уважает свободу выбора наших студентов и ни в коей мере не ограничивает тех, кто желает получить зарубежное теологическое образование. Однако мы понимаем, что в отдельных зарубежных учебных заведениях существует риск пропаганды деструктивных и радикальных религиозных идей, идущих вразрез с устоями казахстанского общества. От того мировоззрения, которое впитают в себя наши студенты за рубежом, будут зависеть их взгляды как будущих специалистов отечественной религиозной сферы. А значит – и общее состояние религиозной обстановки в республике.

Поэтому мы чувствуем большую ответственность за предоставление населению правильной информации, касающейся религиозного образования, чтобы позволить им самим сделать осознанный выбор. Комитетом размещаются информационно-разъяснительные материалы в сети интернет, СМИ, а также – интервью на телеканалах по разъяснению перспектив получения религиозного образования в Казахстане и за рубежом.

Кроме того, Комитетом создана рабочая группа по выработке единых методов и подходов совершенствования религиозного образования из представителей сотрудников МОН, ДУМК и профильных университетов. В рамках рабочей группы планируется оперативно решать текущие проблемы, возникающие в сфере религиозного образования и обсуждать перспективы развития религиозного образования в стране, а также выработать единый подход по обучению.

«Жусан»: что было потом

– Как показывают комментарии к публикациям в социальных сетях, некоторые люди негативно восприняли возвращение в страну наших граждан в рамках спецоперации «Жусан», считая, что они будут источниками распространения деструктивной идеологии среди мирного населения. Какие меры принимаются Комитетом для реабилитации и ресоциализации этих граждан?

– Возвращение граждан Казахстана из зон террористической активности – не только гуманитарная акция со стороны государства, но и яркое проявление исконных традиций и ценностей казахского народа.

Как вы знаете, согласно решению Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева с января по май 2019 года проводилась гуманитарная операция по возвращению наших граждан из зон террористической активности. По результатам успешно проведенных этапов операции из Сирии всего были вывезены 595 граждан Казахстана: 406 детей (из них 32 сирот), 156 женщин и 33 мужчины.

Непосредственно организацией и проведением данной операции занимались Комитет национальной безопасности во взаимодействии с Министерством иностранных дел РК.

За нашим министерством закреплена задача по дерадикализации и теолого-психологической реабилитации возвращенных женщин. Другие государственные органы (МОН, МТЗСН) решали другие задачи в рамках своей компетенции. Необходимо отметить деятельность местных исполнительных органов, на плечи которых легла обязанность по полной социально-экономической адаптации вернувшихся граждан.

Возвращенные лица, граждане Казахстана – женщины и дети – оказались жертвами обмана деструктивных и радикальных религиозных течений, и долгое время находились в зоне боевых действий. Многие пережили психологическую травму, стресс, а некоторые вернулись с различными травмами и увечьями.

Здесь важно отметить, что не все сознательно ушли на войну, многие женщины радикализовались под воздействием своих мужей. Многие раскаиваются за совершенные ошибки, большинство потеряли мужей, дети стали сиротами. Они до сих пор нуждаются в психологической помощи и правильной ориентации своих религиозных убеждений. С ними проводятся комплексные мероприятия по социально-психологической адаптации и теологической реабилитации, а также переориентированию на нормы традиционного понимания ислама.

Как показывает опыт, работа по дерадикализации является комплексным и длительным процессом, который включает оказание помощи не только религиозного, но и социального, психологического, медицинского и экономического характера.

Комитетом совместно с местными исполнительными органами и специалистами реабилитационного центра «Акниет» проведена масштабная работа по теолого-психологической реабилитации женщин, вернувшихся из зон террористической активности. В результате подавляющая часть прибывших женщин отказалась от радикальной идеологии, часть из них перешла на светский образ жизни либо начала соблюдать нормы шариата согласно традиционному исламу.

Одной из актуальных задач реабилитации и адаптации женщин и детей к обществу является решение имеющихся социально-экономических вопросов. К примеру, в этих целях для женщин организовываются обучающие курсы, оказывается помощь в трудоустройстве, предоставляются гранты для начала предпринимательской деятельности и другая социальная поддержка, чтобы помочь им как можно скорее адаптироваться к мирным условиям жизни. Так, например, в честь Курбан айта многим женщинам и их семьям была роздана помощь в виде жертвенного мяса и других продуктов.

Теолого-психологическая и социальная реабилитация женщин осуществляется путем привлечения квалифицированных сотрудников из числа теологов, психологов, религиоведов и имамов. В настоящее время за каждой женщиной закреплены конкретные специалисты, с позиции которых проводится соответствующая работа. Мы поддерживаем постоянную связь с экспертным сообществом, обмениваемся опытом с высококвалифицированными теологами для обсуждения и внедрения наиболее эффективных подходов к реабилитации и ресоциализации наших граждан.

Нужная экспертиза

– Нам известно, что для недопущения распространения среди населения деструктивной религиозной идеологии Комитетом проводится религиоведческая экспертиза на информационные материалы религиозного характера. Комиссия США по международной религиозной свободе в своих ежегодных докладах о ситуации в Казахстане не раз называла религиоведческую экспертизу процессом, ущемляющим права граждан на свободу вероисповедания, препятствием для свободной деятельности религиозных объединений. Нужна ли все-таки религиоведческая экспертиза в Казахстане?

– В первую очередь, хочу отметить, что мы всегда открыты к диалогу с зарубежными партнерами. В 2019 году для укрепления сотрудничества с Комиссией США по международной религиозной свободе мы создали казахстанско-американскую рабочую экспертную группу. Провели два заседания, выслушали рекомендации наших американских коллег, обменялись мнениями о том, как можно усовершенствовать нашу политику в этой области. Утвердили Дорожную карту по реализации предложений и рекомендаций в сфере обеспечения свободы вероисповедания, которая активно реализуется. Мы поддерживаем постоянную связь с коллегами из США.

Вместе с тем, функционирующие на территории Казахстана различные религиозные объединения оказывают целенаправленное воздействие на сознание широких масс не только напрямую через проповедническую деятельность, но и посредством разнообразной печатной и аудиовизуальной продукции религиозного назначения.

При этом существует тенденция использования основных постулатов религии и эксплуатация религиозного фанатизма верующих в определенных политических или экономических интересах.

В этих условиях все большую значимость приобретает религиоведческая экспертиза, проводимая как при регистрации религиозных объединений, так и при анализе содержания распространяемой религиозной продукции.

Целью религиоведческой экспертизы является установление соответствия содержания объектов религиозного назначения законодательству Республики Казахстан.

В этой связи, для реализации поставленной цели эксперт в ходе проведения религиоведческого исследования должен:

1) Определить круг основных ценностей, социально значимых установок и практик исследуемого религиозного направления, а также установить степень достоверности сведений о представленных вероучениях и культовой практике.

2) Отметить, если есть, негативные оценки по отношению данного религиозного направления к другим религиям.

Существуют различные способы распространения идеологии религиозного экстремизма и терроризма: семинары по вербовке лиц, печатные брошюры, книги, статьи и т.д. В их число на сегодняшний день входят и социальные сети, роль которых в жизни человека возрастает с каждым днем. Используя социальные сети, можно с легкостью общаться с людьми на другой половине земного шара, быстро узнать необходимую информацию. Посредством социальных сетей можно сравнительно легко и без лишних затрат вербовать сторонников для участия в экстремистской и террористической деятельности.

Поэтому Комитет уделяет особое внимание проведению религиоведческой экспертизы на интернет-ресурсах и в социальных сетях. В случае обнаружения материалов, нарушающих положения Конституции, законодательства нашей страны, содержащих признаки разжигания межрелигиозной розни, призывы к проявлениям религиозного экстремизма, мы принимаем все возможные меры по блокировке либо удалению такого контента.

Благодаря умелому заключению эксперта-религиоведа удается раскрыть, а что еще более ценно, – предотвратить, общественно опасные деяния, связанные с созданием религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний.

Поэтому религиоведческая экспертиза способствует обеспечению права наших граждан на безопасный мир, на защиту от религиозного экстремизма и пропаганды насилия.



