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Светоотражающие браслеты подарили школьникам второй смены в ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Октября 2022, 22:54
Светоотражающие браслеты подарили школьникам второй смены в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО вместе с юными инспекторами подарили светоотражающие браслеты школьникам, обучающимся со второй смены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках социального партнерства управления местной полицейской службы ДП ВКО и Объединения детско-подростковых клубов «Жігер» состоялась акция «Стань заметней», направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В мероприятии приняли участие юные инспекторы движения детско-подросткового клуба «Aq jol» и школы №20 имени Ахмета Байтурсынова.

Юные стражи правопорядка вместе с полицейскими не только подарили светоотражающие браслеты школьникам второй смены, но и помогли им перейти проезжую часть дороги, рассказывая о правильном поведении пешеходов на проезжей части.

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«В связи с сокращением светового дня во многих школах занятия завершаются поздно, скоро и утренние часы будут достаточно сумеречны. Поэтому родителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности», - отметил заместитель начальника УМПС Андрей Ларионов.

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В полиции отмчают, что пешеходы – это самая незащищенная категория участников движения. И как показывает статистика, основная доля наездов приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствующей причиной обычно являются неблагоприятные погодные условия – дождь, слякоть, туман, в зимнее время – гололед и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде светоотражающих элементов на верхней одежде.

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Фото: polisia.kz

Восточно-Казахстанская область   Образование   Безопасность  
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