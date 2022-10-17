Светоотражающей аэрозолью планируется маркировать сельхозживотных в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На дорогах республиканского значения принимаются дополнительные меры по повышению уровня безопасности. Баллончиками с краской планируется обеспечить хозяев домашних животных, проживающих близ республиканских автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

На сегодняшний день на республиканских трассах имеется более 300 аварийно-опасных участков. Одной из главных причин аварийности является появление на проезжей части домашних животных.

В этой связи, в целях повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорогах республиканского значения проводятся дополнительные мероприятия. Хозяева домашних животных, проживающие близ республиканских автодорог, будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающей аэрозолью. Также планируется увеличить количество шумовых полос на аварийно-опасных участках республиканских трасс. Будет установлено дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения. Кроме того, продолжится и разъяснительная работа.

Вышеперечисленные меры планируется осуществить за счет средств, которые ежегодно выделяются на содержание республиканских трасс.

На автомобильных дорогах республиканского значения устроено порядка 320 штук скотопрогонов и 1,1 тыс. погонных метров сетки, преграждающей путь животным. Кроме того, для предотвращения автомобильных аварий с участием скота на отдельных участках дорог республиканского значения установлены «электропастухи» (ультразвуковые приборы). «Электропастухи» установлены в ряде регионов, ими охвачено порядка 250 км республиканских дорог. Они не предоставляют собой опасности для животных (напряжение составляет порядка 12 вольт).

Также в рамках комплексной целевой программы на республиканских трассах установлено и заменено 10 тыс. дорожных знаков, в том числе знаки «Перегон скота» и «Дикие животные». Установлено порядка 6 тыс. штук светодиодных катафотов, более 320 информационных панно и порядка 250 дорожных буферов.

АО НК «Казавтожол» совместно с полицией и представителями местных исполнительных органов на постоянной основе проводит встречи с жителями населенных пунктов по вопросам недопущения выпаса скота вдоль автомобильных дорог, составляются совместные протоколы, раздаются памятки.

Кроме того, на наиболее интенсивных участках ведутся работы по возведению надземных пешеходных переходов. К примеру, в текущем году в Туркестанской области сдано в эксплуатацию три новых надземных пешеходных перехода (на трассе А-2 «Алматы-Ташкент-Термез» км 765, 755, 766). Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного движения маломобильных групп населения. До конца года в Алматинской области планируется сдать в эксплуатацию пять новых надземных пешеходных переходов.

По вопросам повышения уровня безопасности на дорогах республиканского значения пользователи трасс также могут обратиться в единый круглосуточный колл-центр по короткому номеру 1403. Только за текущие девять месяцев операторами колл-центра обработано порядка 150 тыс. звонков.



