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    Светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах установили в Нур-Султане

    9 Апреля 2022, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 34 пешеходных светофоров взамен нерегулируемых пешеходных переходов установлено на основании предоставленного в прошлом году департаментом полиции анализа аварийности в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    «В 2021 году акимат города Нур-Султана на основании предоставленного департаментом полиции анализа аварийности реализовал несколько мероприятий по обеспечению дорожной безопасности, в том числе по строительству 34 пешеходных светофоров взамен нерегулируемых пешеходных переходов. На 16 пешеходных переходах обустроено дополнительное освещение и для снижения скорости перед пешеходными переходами установлены искусственные дорожные неровности с шумовыми полосами», - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

    Как рассказал начальник Управления административной полиции Чупеков Е. К., принятыми мерами удалось снизить количество наездов машин на пешеходов и за истекший период текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3 месяца) , данные факты сократились с 22 до 20 ДТП, при этом пострадавших с 24 до 19 человек.

    В текущем году, запланировано строительство пешеходных светофоров более чем на 40 участках, в том числе на оживленных магистралях таких как проспект Тлендиева в районе ТД Small, ТД Рахмет и т.д., с возможностью разворота автомашин перед переходами.

    Кроме того, Управлением цифровизации акимата столицы, в АПК «Сергек» разработана и введена новая функция фиксации нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора на 26 регулируемых пешеходных переходах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Безопасность МВД РК
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