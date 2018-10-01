Светодиодная проекция Махатмы Ганди появится на столичной высотке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 2 октября, отмечается 149-й день рождения Махатмы Ганди. И сегодня же начинается празднование 150-летия Махатмы, которое продлится до 2 октября 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Индии в РК.

Начиная с сегодняшнего дня, по случаю 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, Посольство Индии запустит ряд мероприятий, которые будут проходить в течение следующих двух лет и завершатся 2 октября 2020 года. День начнется с официального мероприятия, которое пройдет в парке Жамбыл, в городе Алматы, где во главе с послом Индии в Казахстане Прабхатом Кумаром участники пройдут к бронзовой статуе Махатмы Ганди, подаренной правительством Индии народу Казахстана, чтобы почтить память о нем.



Вечером в Культурном центре имени Свами Вивекананда в Есильском районе Астаны будет организована специальная программа, во время которой Послом Индии будет символически переиздан набор специальных почтовых марок, выпущенных правительством Индии в честь данного исторического случая. Он также объявит о запуске ежемесячной онлайн-викторины и конкурса эссе о Ганди, а также о выпуске видеоклипа на любимый бхаджан или молитвенную песню Махатмы Ганди, исполняемую двумя молодыми казахстанцами.



Главным событием празднования станет запуск светодиодной видеопроекции о жизни и послании Махатмы Ганди на здании «Қазақстан Темір Жолы» в Астане. Проекция будет демонстрироваться ежедневно до 16 октября 2018 года.



В рамках празднования 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди Посольство Индии в Астане также организует выставку традиционного индийского текстиля, которая откроется в Национальном музее Казахстана 16 октября 2018 года.