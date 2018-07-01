Светлана Жакупова подсчитала, какую пенсию получат казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова ответила на критику пенсионной системы РК в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые пишут, что государство в «три шкуры» обдирает население и заставляет платить пенсионные взносы. Давайте проведем элементарную математику. Допустим, человек по договору легально указал свой доход в пределах одной минимальной зарплаты. 10% от одной минимальной зарплаты составляет 2 824 тенге. Предполагаем, что он законопослушный и с завтрашнего дня начнет платить эти взносы. Допускаем, что он 33 года будет платить в ценах текущего года 2 824 тенге», - сказала она на пресс-конференции в Правительстве.

По ее словам, за почти 400 месяцев гражданин внесет в пенсионный фонд в пределах одного миллиона ста тысяч тенге. «Что он получает на выходе? В 63 года он выходит на пенсию. Размер базовой пенсии ему будет исчисляться в пределах 100% от величины прожиточного минимума в ценах текущего года. 28 284 тенге он будет получать к примеру 10 лет. Средняя продолжительность жизни после пенсии у нас по статистике - порядка еще 17 лет. Но я беру 10 лет. Вот 10 лет ежемесячно он будет получать по 28 284 тенге, а это порядка 3 миллионов тенге он получает. То есть он внес один миллион, государство ему дает три миллиона. Это считается, что государство обдирает своих граждан?», - рассказала она.

Помимо базовой пенсии, за счет этих взносов, отметила она, гражданин увеличивает свои пенсионные накопления. То внесенный миллион он получит вместе с инвестиционным доходом.

«Слышу шквал возмущения о том, что тот инвестиционный доход, который сегодня дает ЕНПФ - это будет «пшик». Хочу сказать, что в соответствии со статьей 5 Закона «О пенсионном обеспечении» государство гарантирует пенсионные обеспечения всем своим гражданам. Это в виде базовой пенсии, солидарной пенсии и государственных гарантий на сохранность внесенных пенсионных взносов на уровне инфляции. То есть какой бы ни был инвестиционный доход, если он ниже инфляции, то эту разницу компенсирует государство. Сохранность и гарантии даются буквально на всех трех уровнях», - подчеркнула она.

Вице-министр заверила, что Минтруда всегда открыто к диалогу и готово предоставить компетентные комментарии. «Просто на этих цифрах я хочу довести и сказать, что нельзя допускать таких толкований. Прежде чем говорить, что обдирают, заставляют и так далее, просто проведите такие элементарные расчеты и придите к выводу. (...) Мне бы хотелось, чтобы в обществе мы культивировали правильные месседжи - правильно комментировать и правильно подавать», - подчеркнула она.

Светлана Жакупова также вновь опровергла информацию о введении 10-процентных отчислений с продажи квартир и машин в ЕНПФ.

«В соцсетях, когда я просматривала, в сердцах люди пишут, им уже довели, что с продажи машин будут удерживаться пенсионные взносы. Совершенно не так. Не будут удерживаться с этих доходов пенсионные взносы. Пенсионные взносы будут удерживаться только, если вы по договору оказания услуг или выполнения работ получили доход. Что сейчас происходит? Многие работодатели и физические лица для того, чтобы уйти от обязательных платежей, пенсионных взносов, они просто берут и заключают этот договор и не платят пенсионных взносов. Никто не думает о своем пенсионном обеспечении. Кто не работал и не участвовал в системе, будут получать всего лишь гарантированный в пределах 50% от величины прожиточного минимума базовую пенсию. Если у человека не будет иных доходов государство все равно придет на помощь и будет выплачивать адресную социальную помощь, учитывая ваш иной доход, который вы будете получать», - заключила она.