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    Светильники установят на 102 улицах в Шымкенте

    1 Июля 2022, 14:10

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В 2023 году количество освещенных улиц в городе планируют довести до 75%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году мы изучили общую освещенность города. Из 747 центральных улиц были освещены только 220. В городе не было единого диспетчерского центра, который будет управлять процессом. Мы смотрели только визуально. Лампы и освещение не соответствуют нынешнему стандарту. Мы заключили договор государственно-частного партнерства на 3 года, в рамках которого ежегодно будут освещены 102 улицы», - сказал на брифинге в СЦК аким Шымкента Мурат Айтенов.

    В этом году будут освещены 102 улицы. По словам акима, на сегодняшний день освещены 43% улиц.

    «В 2023 году мы дойдем до 75% освещенности улиц, а после займемся уже второстепенным вопросом. В приоритете - центральные улицы и те, где расположены школы, больницы, детские сады. В первую очередь, мы освещаем центральные улицы. Второстепенные улицы начнем освещать после завершения проекта. При встрече с населением мы объяснили, если каждая улица не хочет ждать 2024-2025 года, в соответствии с требованием управления энергетики, жители могут сами заняться освещением своих улиц. Мы возьмем на себя обеспечение и обслуживание полностью, присоединим в центральное диспетчерское управление. Мы меняем старые датчики и схемы на те, которые будут управляться центральным диспетчерским центром», - добавил Мурат Айтенов.


    Фото: tanjanews.com

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акимат Шымкент
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