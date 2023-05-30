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    Сверхпрочную бумагу для банкнот с добавлением шелковых нитей запатентовали в Узбекистане

    30 Мая 2023, 20:25

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане впервые в мире разработана технология изготовления бумаги для банкнот и ценных бумаг с добавлением натуральных шелковых волокон, обладающая повышенными защитными свойствами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы Центрального банка Узбекистана, министерством юстиции выдан патент на изобретение по изготовлению защищенной бумаги с добавлением натуральных шелковых волокон.

    Изобретение принадлежит специалистам Государственного унитарного предприятия «Давлат белгиси», объединения «Узбекипаксаноат» и Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

    Данное изобретение позволяет отличать ценную бумагу от других видов бумаги, так как в состав её защитных элементов добавлены волокна натурального шелка.

    «В процессе изготовления к бумажной массе добавляют натуральные шелковые волокна, а затем пропитывают её флуоресцентным раствором. При освещении ультрафиолетовыми лучами протеин шелка приобретает усиленный темный цвет, тем самым защищая бумагу от подделок. В результате добавления в состав бумаги натурального шелка одинаковой толщины, её прочность увеличивается в несколько раз», – сообщает Центробанк.

    Новая технология уже вызвала большой интерес у специалистов международных компаний, которые считаются мировыми лидерами в производстве банкнот, защищенных документов и бумаги.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Технологии
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