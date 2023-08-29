Сверх нормы заготовят корма на зиму животноводы Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – К предстоящей зиме готовятся животноводы Жамбылской области, пополняют уже имеющиеся запасы кормов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эту зиму мы заходим с оставшимся еще с прошлой зимы запасом кормов, - рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Шакир Момынкулов. - В прошлом году сенокосные и пастбищные угодья в нижних устьях рек Шу и Талас позволили запастись значительными объемами сена, сельчане во время покоса помогали друг другу техникой. Так что имеющийся корм с прошлого года сегодня составляет 250,7 тысячи тонн сена».

По данным сельхозведомства, в этом году кормовые культуры в хозяйствах Жамбылской области размещены в целом на площади 218,8 тысячи га.

Кукуруза на силос занимает 4,1 тысячи га, однолетние травы - 27,9 тысячи га, многолетние травы - 186,8 тысячи га. Кроме того, планируем убрать 353 тысячи га сенокосных угодий.

«Что касается расчета кормового баланса всех категорий хозяйств области на период зимовки скота, то здесь всё учитывается. В зависимости от количества скота, поступающего на зимовку, для хозяйств всех категорий требуется 513 тысяч тонн комбикормов, свыше 2 млн тонн сена, 87 тысяч тонн сенажа, 81 тысячу тонн силоса, 439 тысяч тонн соломы», - отметил спикер.

На сегодня в хозяйствах региона скосили 407,4 тысячи га. Это 185 тысяч га площадей многолетних трав, 133 тысячи га - естественные травы.

Уже заготовлено более 2 млн тонн сена, что составляет 98% от намеченного плана, 83,3 тысячи тонн сенажа (96% от плана), 390 тыс. тонн соломы (89,2% от плана). Работы по заготовке кормов еще продолжаются.

На 1 августа поголовье крупного рогатого скота в Жамбылской области составило 562 тысячи голов, что на 105% больше, чем в 2022 году.

Поголовье овец и коз составило более 4 млн голов, рост - 106,7%,. Выросло также количество лошадей 196 тысяч голов с ростом 109,1%, верблюдов 8,6 тысячи голов с ростом 102%. Число птиц составляет более 1,9 млн голов, рост 100,6%, сообщили в сельхозведомстве.