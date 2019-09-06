Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Свергнутый президент Зимбабве Роберт Мугабе умер

    6 Сентября 2019, 13:30

    ХАРАРЕ. КАЗИНФОРМ - Бывший президент Республики Зимбабве Роберт Мугабе, умер в возрасте 95 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ZimLive.

    Сообщается, что Мугабе скончался в больнице в Сингапуре в окружении семьи, включая супругу Грейс.

    «К сожалению, мы потеряли его. Мы надеялись, что этот день никогда не наступит. Он прожил хорошую жизнь», - сказал бывший министр при правительстве Мугабе, пожелавший остаться неизвестным.

    Роберт Мугабе, отстраненный от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года после 37 лет пребывания у власти, проходил лечение в Сингапуре с апреля этого года.

    2 недели назад Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на заседании правительства заявил, что врачи отказались от дальнейшего искусственного поддержания его жизненных функций.

    Р. Мугабе пришел к власти в Зимбабве, став премьер-министром страны в 1980 году. 7 лет спустя, упразднив пост премьер-министра, он назначил себя президентом страны.

    Автор:

    Алмас Жексенбеков

    Африка
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии