Свекор и свекровь стали мне как родители - русская невестка в казахской семье

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Екатерина вышла замуж за Аслана Мухамгалиева 10 лет назад и усвоила все казахские традиции. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» женщина рассказала, что никогда не планировала взять в спутники жизни человека другой национальности, а сейчас этому безмерно рада.

Вышла замуж за казаха из Тарбагатая

У Екатерины Мухамгалиевой, родившейся в Усть-Каменогорске и вышедшей замуж за парня из Тарбагатая, родители русские. Ранее в их семье никто не женился и не выходил замуж за людей другой национальности, и среди родственников такого не было. Екатерина еще со школьных лет хотела стать полицейским, чтобы помогать слабым и поддерживать справедливость. С этой целью она поступила в Костанайскую академию МВД РК имени Шыракбека Кабылбаева, которую окончила в 2009 году. После этого она вернулась в родные места и устроилась на работу в исправительное учреждение ОВ-156/13. Там она и встретила будущего спутника жизни.

«Мой муж Аслан тоже в это время окончил учебу и устраивался на службу. Мы оба стражи порядка. Вначале мы общались как коллеги. Затем понравились друг другу и начали встречаться. Честно говоря, раньше я не думала, что выйду замуж за казаха», – сказала 34-летняя Екатерина.

Родители, узнав, что их дочь встречается с представителем другой национальности, вначале удивились. Но когда прошло уже более трех лет после того, как Екатерина и Аслан начали встречаться, они сами стали спрашивать: «Когда вы поженитесь?». Супруг Екатерины родился в Тарбагатайском районе, в местности, где русским языком владеют немногие. Представьте, как восприняли родители парня известие о том, что он хочет жениться на русской девушке. Но, как видно, любовь – такая сила, что ей нет преград. Когда дедушка и бабушка Аслана впервые увидели невесту, она им сразу понравилась, и они сказали: «Эта девушка сделает нашего Аслана счастливым». После этого никто не выступал против их союза, но было поставлено условие, чтобы невестка перешла в Ислам.

«Я стала мусульманкой не только потому, что было такое условие, но и по своему желанию. Провели традиционный казахский обряд «Сырга салу». Прошла шумная свадьба. Вначале я не говорила на казахском языке. Язык освоила вместе со своими детьми (смеется). Мы семь лет прожили совместно с родителями мужа. Свекровь хотела меня испытать. Я старалась делать все, как она скажет. Кажется, я прошла испытание, потому что однажды она сказала: «Моя невестка лучше всех», и я была очень рада. Правда, вначале я удивлялась тому, как часто к нам приходили гости. У русских даже с родственниками так тесно не общаются, не говоря уже о других. Было нелегко каждый день встречать гостей. Все же, со временем я привыкла. Сейчас мне даже становится не по себе, когда нет гостей. Особенно мы скучали по гостям во время карантина», – говорит Екатерина Мухамгалиева.

«Ваши дети не похожи на Вас»

В семье Мухамгалиевых принято в пятницу готовить лепешки и ходить в мечеть. Всей семьей ежегодно празднуют Наурыз мейрамы. Все пробуют национальные блюда, приготовленные невесткой.

«Мне нравится варить мясо, жарить куырдак, готовить суп. Я жарю бауырсаки. Всему научила свекровь. Детей растила в бесике. Старшего зовут Шадияр, ему 8 лет. Дочери Жансу исполнилось 5 лет. Оба ходили в казахский детсад. Сын уже в третьем классе. Как и отец, увлекается спортом, занимается дзюдо. Младшая ходит на кружок художественной гимнастики», – рассказала Екатерина.

Немало людей с удивлением смотрят, когда русская женщина идет по улице с детьми восточной внешности.

«Однажды незнакомая женщина спросила: «Вы нянька?». Я сказала: «Нет, это мои дети». «Но Ваши дети не похожи на Вас», – удивилась она. Я засмеялась и ответила, что дети похожи на отца», – сказала Екатерина Мухамгалиева.

Родители молодой пары поддерживают между собой хорошие отношения. Всегда поздравляют друг друга с праздниками и днями рождения. До сих не было никаких случаев недопонимания. Встречи двух семей всегда проходят с хорошим настроением.

«Мой Аслан всегда думает о семье, о детях. Никогда не жалела, что создала семью с ним, что вместе с ним иду по жизни, разделяя все радости и трудности. Поскольку работаем в одной сфере, всегда поддерживаем друг друга. Сейчас работаю командиром женского отряда в исправительном учреждении. Свекор и свекровь стали мне как родители. Когда стали жить отдельно, расставались со слезами. Сегодня, 1 мая, желаю всему народу Казахстана всего наилучшего, больших успехов. Мы, собравшиеся по одним флагом представители разных национальностей, должны жить дружно», – сказала в завершение беседы Екатерина.



