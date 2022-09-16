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    Сведения о зарплатах сотрудников не соответствуют действительности - Казпочта

    16 Сентября 2022, 12:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Перед зданием филиала Казпочты собралась инициативная группа работников и выступила с требованием повышения заработной платы. Директор Алматинского почтамта Алтын Садыкова встретилась с сотрудниками АО «Казпочта». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя службы PR.

    Для обсуждения требований работников в Алматы вылетел председатель правления акционерного общества Серик Саудабаев.

    Касательно информации о размере зарплат, опубликованной в некоторых телеграм-каналах, в АО «Казпочта» сообщили, что эти сведения не соответствует действительности. Оплату в размере 40 тысяч тенге получают четыре почтальона, работающие на ставке - 0.3, то есть работающие неполный рабочий день. Продолжительность рабочего времени для ставки 0,3 составляет 24 часа в месяц (при нормативе полной ставки - 176 часов).

    В связи с уменьшившимся объемом работ АО «Казпочта» количество работников на неполной ставке (0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 и 0.9) составляет 47 человек. При этом компания готова вести открытый диалог со своими работниками и будет принимать все меры для урегулирования ситуации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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