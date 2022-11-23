Сведения о совершении коррупционного преступления можно получить на eGov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Услуга доступна онлайн и оказывается на бесплатной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

С помощью нее можно получить сведения о наличии либо отсутствии в совершении коррупционного преступления по требованию:

- при поступлении на гражданскую службу;

- на работу в субъекты квазигосударственного сектора.

Ранее сведения предоставлялись Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и его территориальными управлениями по личному обращению гражданина через «Е-Оtinish».

После предоставления сведений решение о принятии на работу принимает работодатель. Согласно трудовому Кодексу РК, не допускается трудоустройство в субъекты квазигоссектора лиц, совершивших коррупционное преступление.



