Свадебный кортеж злостных нарушителей ПДД задержали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За грубое нарушение Правил дорожного движения оштрафовали свадебный кортеж жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В областном центре сотрудники батальона патрульной полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий задержали водителей, которые грубо нарушили Правила дорожного движения. Они снимали на видео свои нарушения на дорогах», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Выяснилось, что заранее с входившего в свадебный кортеж автомобиля «Lada 21154» водитель снял номера, чтобы видеокамеры наблюдения полиции не зафиксировали его нарушения. После тоя кортеж отъехал от ресторана и двигался по городу, устраивая остановки. Участники кортежа выходили на проезжую часть с рюмками для эффектных кадров, высовывались из окон машин с телефонами, снимали видео и выкладывали в сети Instagram и TikTok.

Своими действиями нарушители создавали опасную обстановку на дорогах города, тем более в это время выпал снег и на дорогах был сильный гололед, отметили в ведомстве.

«Жамбылские патрульные полицейские задержали нарушителей. Целая колонна автомашин стояла, ждали, пока их оформят. Машину без госномеров водворили на штрафстоянку, а остальные машины оформились и поехали дальше. Но уже без нарушений, так как их сопровождали полицейские и наблюдали, как они двигаются», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В отношении водителя автомашины «Lada 21154» составлены протоколы по статье 590 частям 2 и 5 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» и машина водворена на штрафстоянку.

Водитель «Lada 21154» привлечен к административной ответственности по статье 590 части первой КоАП РК «Управление зарегистрированным транспортным средством с несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками».

К административной ответственности по статье 593 части второй КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных Правилами дорожного движения» привлечен водитель автомобиля «Mercedes Benz».

Автовладельцев оштрафовали на общую сумму 76 тысяч 575 тенге, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщалось, в регионе состоялось ОПМ «Правопорядок», в ходе которого полицейскими выявлено 1 626 административных правонарушений, в том числе управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на встречную полосу, не предоставление преимущества в движении пешеходу, управление транспортом водителями, лишенными водительских прав. При этом 324 пешехода наказали за нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

В ходе рейдовых мероприятий за нарушение ПДД остановлен водитель автомашины «BMW X5» с кыргызским учетом, который 44 раза превысил скоростной режим. Водитель оштрафован на 1 млн 255 тыс. тенге.



