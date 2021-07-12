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    Свадебное торжество на 180 гостей остановили полицейские в Шымкенте

    12 Июля 2021, 03:23

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Свадебное торжество на 180 гостей остановили участковые инспекторы Абайского РУП ДП Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    «Участковые инспекторы Абайского РУП ДП Шымкента в ходе профилактических работ выявили проведение свадебного торжества в ресторане по Тамерлановскому шоссе. Установлено, что в зале находилось около 180 гостей.

    В отношении горожан, которые нарушили требования карантинного режима, допустив большое скопление людей, собраны необходимые материалы и направлены в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер», - сказано в сообщении ведомства.

    Шымкентские стражи порядка просят жителей строго соблюдать требования и ограничения, указанные в постановлении главного санврача города.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акимат Видео МВД РК Шымкент Общество
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