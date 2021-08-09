Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Проводившие свадьбу во время карантина привлечены к ответственности в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.

Сотрудники департамента полиции города Шымкента продолжают проводить рейдовые мероприятия в целях контроля за соблюдением карантинных требований.

В ходе очередного рейда на территории Абайского района установлен ресторан, в котором проводилась свадьба с большим скоплением людей. В зале собралось более 80 гостей.

По данному факту собранные документы направлены в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в отношении организаторов торжественного мероприятия, нарушивших требования карантина.



