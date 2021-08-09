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    Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте

    9 Августа 2021, 23:13

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Проводившие свадьбу во время карантина привлечены к ответственности в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.

    Сотрудники департамента полиции города Шымкента продолжают проводить рейдовые мероприятия в целях контроля за соблюдением карантинных требований.

    В ходе очередного рейда на территории Абайского района установлен ресторан, в котором проводилась свадьба с большим скоплением людей. В зале собралось более 80 гостей.

    По данному факту собранные документы направлены в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в отношении организаторов торжественного мероприятия, нарушивших требования карантина.


    Автор:

    МВД РК Шымкент Коронавирус в РК
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