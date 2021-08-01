Свадьбу на 200 человек организовали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения профилактических мероприятий участковыми инспекторами полиции совместно с мониторинговой группой по контролю за соблюдением карантинного режима выявлен ресторан, в котором шло свадебное торжество с участием около 200 гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

Мероприятие проходило в заведении, расположенном по улице Аргынбекова Абайского района.

Владелец ресторана и организатор торжества проигнорировали требования, указанные в постановлении главного санврача города и подвергли опасности здоровье людей. Собранные в отношении них материалы направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.

Стражи порядка призывают жителей мегаполиса строго соблюдать санитарные нормы и требования карантинного режима во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Напомним, новое постановление подписал главный санврач Шымкента. Согласно постановлению, изменены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.



