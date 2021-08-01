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    Свадьбу на 200 человек организовали в Шымкенте

    1 Августа 2021, 10:42

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения профилактических мероприятий участковыми инспекторами полиции совместно с мониторинговой группой по контролю за соблюдением карантинного режима выявлен ресторан, в котором шло свадебное торжество с участием около 200 гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

    Мероприятие проходило в заведении, расположенном по улице Аргынбекова Абайского района.

    Владелец ресторана и организатор торжества проигнорировали требования, указанные в постановлении главного санврача города и подвергли опасности здоровье людей. Собранные в отношении них материалы направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.

    Стражи порядка призывают жителей мегаполиса строго соблюдать санитарные нормы и требования карантинного режима во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения.

    Напомним, новое постановление подписал главный санврач Шымкента. Согласно постановлению, изменены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение МВД РК Шымкент Общество
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