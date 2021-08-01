Свадьбу на 180 человек проводили в карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Свадебное торжество в карантин на 180 человек проводили жители Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Участковые инспекторы Абайского РУП ДП Шымкента в ходе профилактических работ выявили проведение свадебного торжества в ресторане, расположенном на территории района.

Установлено, что в зале находилось около 180 гостей.

«В отношении горожан, которые нарушили требования карантинного режима, допустив большое скопление людей, собраны необходимые материалы и направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер», - сообщили в ведомстве.

Шымкентские стражи порядка просят жителей строго соблюдать требования и ограничения, указанные в постановлении главного санврача города.

Напомним, новое постановление об ужесточении карантина подписал главный санврач Шымкента.



