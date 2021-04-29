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    Suzuki приостановит производство автомобилей в Индии

    29 Апреля 2021, 13:20

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Японская компания Suzuki приостановит производство автомобилей в Индии, чтобы сократить нехватку промышленного кислорода, который стали использовать для лечения на фоне резкого роста числа пациентов с COVID-19 в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NIkkeiAsia.

    Maruti Suzuki закроет два автозавода в Манесаре и Гуруграме с субботы по 9 мая. Заводы будут закрыты на регулярное техническое обслуживание, которое обычно проводится в июне.

    «В текущей ситуации мы считаем, что весь доступный кислород должен использоваться для спасения жизней», - говорится в заявлении компании.

    Suzuki Motor Gujarat также приостановит работу своего завода.

    Toyota Kirloskar Motor также объявила, что два их завода в Бидади в штате Карнатака приступили к ежегодному техническому обслуживанию, которое продлится до 14 мая.

    Отмечается, что Индия столкнулась с острой нехваткой кислорода, поскольку страна борется с разрушительной второй волной коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Япония Индия Коронавирус в мире
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