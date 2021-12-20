Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 209 новорожденных жамбылцев

    20 Декабря 2021, 13:55

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подарки новорожденным в дни Независимости вручили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новорожденным, появившимся на свет 16-17 декабря 2021 года, вручают подарки в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева - специальный подарочный набор с поздравительным письмом от имени Главы государства.

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, к 30-летию независимости Республики Казахстан родителям 209 детей, родившихся 16, 17 и 18 декабря, от имени Главы государства были вручены подарочные коробки «Сүйінші».

    «Заявки на получение свидетельства о рождении на родившихся детей были приняты сотрудниками ЦОНа и направлены в органы РАГС для дальнейшего оформления первого документа гражданина Казахстана. В подарочные боксы вложены предметы первой необходимости, а также поздравительное письмо Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, памятная монета «Тәуелсіз Қазақстанға 30 жыл», свидетельство о рождении ребенка», - пояснили в ведомстве.

    Акция проводится в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и поддержки материнства и детства Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с государственной корпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, Банка ЦентрКредит и АО «Казпочта».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Демография Регионы Общество 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау