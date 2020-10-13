Суточный падеж птиц в Казахстане сократился до 22 голов – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки 11 октября 2020 года в Казахстане зарегистрирован падеж 22 голов птиц на личных подворьях в Северо-Казахстанской области. Об этом на брифинге в СЦК сообщил и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК Турсын Кабдулданов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

В других регионах республики, по его словам, падеж не зарегистрирован. С учетом статистики зарегистрированных случаев падежа от высокопатогенного гриппа за последние 10 дней, специалисты Комитета ветконтроля и надзора отмечают практически полное прекращение гибели птиц в Казахстане.

Т.Кабдулданов напомнил, что с середины сентября карантин был введен в 78 населенных пунктах 7 областей РК. При этом не подтвердился птичий грипп в Актюбинской и Туркестанской областях, в Шымкенте, а также целиком в трех районах Акмолинской, в двух районах Жамбылской, в одном районе Кызылординской области и в двух районах СКО.

«С середины сентября в личных подсобных хозяйствах по причине заражения высокопатогенным гриппом пало почти 25 тысяч голов птицы. Кроме того, в очагах заражения как контактные изъяты 20 177 голов птицы. Таким образом, на данный момент всего 45 110 голов птицы личных подсобных хозяйств подлежат возмещению, в том числе 27 393 головы кур, 777 – индюков, 10 141 – гусей, 6 799 голов уток», - уточнил спикер.

Одной из эффективных мер против дальнейшего распространения ВПГП в Казахстане стала оперативная работа по вакцинации птиц в пострадавших регионах и по маршруту перелета диких птиц.

По плану на 2020 год для вакцинации в феврале было выделено почти 3,4 млн доз вакцин против птичьего гриппа. В сентябре, когда в СКО начался массовый падеж птиц, для локализации очагов дополнительно было выделено 2,3 млн доз, а затем еще 2 млн.

Таким образом, в рамках вынужденной вакцинации привито более 2,8 млн голов птиц в 3 261 населенном пункте РК. На сегодняшний день вакцинация полностью завершена в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях и г. Нур-Султан.

Также Кабдулданов добавил, что эпидемиологическая ситуация по птичьему гриппу в мире остается напряженной. В сентябре 2020 года высокопатогенный грипп птиц был выявлен в 26 странах мира. Так, например, в соседней Российской Федерации на сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах и на одной птицефабрике погибло более 1,5 млн голов птиц.