Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Суточное число заболевших COVID-19 снизилось в Алматинской области

    21 Февраля 2022, 13:33

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, пять из 27 случаев КВИ - это дети до 14 лет. Больше всего выявлено в Талгарском районе - 7 и городе Текели - 5.

    С начала пандемии и на сегодняшний день в области зарегистрировано 69 247 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них с симптомами 52 691 случай.

    В Алматинской области также продолжается работа по вакцинации населения от коронавируса с 12 лет. На сегодня по региону функционируют 318 пунктов вакцинации, 76 мобильных и 17 передвижных пунктов.

    На 21 февраля в области первую дозу вакцины получили 990 911 человек, что составляет 83%, второй компонент получили – 891 567 граждан, или 74% от подлежащего иммунизации взрослого населения.

    В настоящее время, жители области могут выбрать прививку из четырех противовирусных препаратов, это «Спутник V», «QazVac», «Sinopharm VeroCell» и для подростков, беременных, кормящих женщин, а также для лиц старше 60 лет и для медицинских работников «Pfizer».

    Кроме того, в области ведется работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Всего в область поступило 451 620 доз вакцины «Pfizer». На 21 февраля количество вакцинированного населения составляет 98 732 человека, в том числе 81 085 подростков, 3833 беременных и 13 814 женщин в период лактации.

    Также 203 803 человека прошли полный курс иммунизации. Из них 195 680 получили вакцины «QazVac» и «Sinopharm VeroCell», 8123 человека получили вакцину «Pfizer».

    Напомним, на 21 февраля вакциной «Pfizer» в Казахстане провакцинировано 444 090 подростков, 21 349 беременных женщин, 68 674 кормящих женщин.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Минздрав РК Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    636 случаев кори зарегистрировано в Алматы
    Что показала проверка плодоовощной продукции на нитраты – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра