Суточное число заболевших COVID-19 снизилось в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, пять из 27 случаев КВИ - это дети до 14 лет. Больше всего выявлено в Талгарском районе - 7 и городе Текели - 5.

С начала пандемии и на сегодняшний день в области зарегистрировано 69 247 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них с симптомами 52 691 случай.

В Алматинской области также продолжается работа по вакцинации населения от коронавируса с 12 лет. На сегодня по региону функционируют 318 пунктов вакцинации, 76 мобильных и 17 передвижных пунктов.

На 21 февраля в области первую дозу вакцины получили 990 911 человек, что составляет 83%, второй компонент получили – 891 567 граждан, или 74% от подлежащего иммунизации взрослого населения.

В настоящее время, жители области могут выбрать прививку из четырех противовирусных препаратов, это «Спутник V», «QazVac», «Sinopharm VeroCell» и для подростков, беременных, кормящих женщин, а также для лиц старше 60 лет и для медицинских работников «Pfizer».

Кроме того, в области ведется работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Всего в область поступило 451 620 доз вакцины «Pfizer». На 21 февраля количество вакцинированного населения составляет 98 732 человека, в том числе 81 085 подростков, 3833 беременных и 13 814 женщин в период лактации.

Также 203 803 человека прошли полный курс иммунизации. Из них 195 680 получили вакцины «QazVac» и «Sinopharm VeroCell», 8123 человека получили вакцину «Pfizer».

Напомним, на 21 февраля вакциной «Pfizer» в Казахстане провакцинировано 444 090 подростков, 21 349 беременных женщин, 68 674 кормящих женщин.