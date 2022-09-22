Суточная госпитализация в стационары в шесть раз снизилась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области под наблюдением находятся 56 человек с коронавирусом. Из них 13 госпитализировали в инфекционные стационары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что еще месяц назад пациентов было в 9,5 раз больше.

«С середины марта по начало июля пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, не было. С 10 июля наблюдали подъем заболеваемости. Ежедневно росло количество амбулаторных больных и госпитализаций. Первые две недели августа количество занятых коек возросло с 40 до 62. Ближе к концу месяца заболеваемость и госпитализация поэтапно снижались», - прокомментировал Кумар Кусемисов.

Суточная госпитализация в инфекционные стационары снизилась с 12 в середине августа до двух человек в день к середине сентября.

С апреля в регионе не зарегистрировали ни одного летального исхода от COVID-19.

«Охват вакцинацией первым компонентом по области составляет 87% или 323 689 человек, вторым - 86%. Ревакцинация является обязательным шагом в продолжающейся борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас ей подлежат 286 323 человека. Ревакцинированы 210 708 человек или 73%», - сказал Кумар Кусемисов.

Ранее сообщалось, что 151 заболел и 2672 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане.



