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    Суточная госпитализация в стационары в шесть раз снизилась в СКО

    22 Сентября 2022, 10:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области под наблюдением находятся 56 человек с коронавирусом. Из них 13 госпитализировали в инфекционные стационары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что еще месяц назад пациентов было в 9,5 раз больше.

    «С середины марта по начало июля пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, не было. С 10 июля наблюдали подъем заболеваемости. Ежедневно росло количество амбулаторных больных и госпитализаций. Первые две недели августа количество занятых коек возросло с 40 до 62. Ближе к концу месяца заболеваемость и госпитализация поэтапно снижались», - прокомментировал Кумар Кусемисов.

    Суточная госпитализация в инфекционные стационары снизилась с 12 в середине августа до двух человек в день к середине сентября.

    С апреля в регионе не зарегистрировали ни одного летального исхода от COVID-19.

    «Охват вакцинацией первым компонентом по области составляет 87% или 323 689 человек, вторым - 86%. Ревакцинация является обязательным шагом в продолжающейся борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас ей подлежат 286 323 человека. Ревакцинированы 210 708 человек или 73%», - сказал Кумар Кусемисов.

    Ранее сообщалось, что 151 заболел и 2672 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК
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