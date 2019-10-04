Суть металла познавал душой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вот уже 20 лет как нет с нами видного ученого в области металлургии цветных, редких и благородных металлов Булата Бейсембаева. Но по-прежнему востребованы обществом его труды, которые составляют более 250 наименований, включая монографии, 90 патентов и авторских свидетельств на изобретения, а самое главное - жива память в человеческих сердцах о нем как о человеке, ученом и Руководителе с большой буквы, передает МИА «Казинформ».

Уроженец села Георгиевка Жарминского района Семипалатинской области, Булат Балтакаевич после окончания с отличием Казахского горно-металлургического института (ныне Казахский национальный технический университет) поступил в аспирантуру на кафедру физической химии, возглавляемую академиком Пономаревым. А с 1965 года вплоть до последнего дня своей жизни трудился в Институте металлургии и обогащения, где прошел путь от старшего лаборанта до директора института, в 1968 году защитив кандидатскую, а в 1984-м – докторскую диссертации. В последние годы жизни он одновременно работал и академиком-секретарем Отделения наук о Земле Национальной академии наук.

Алтын Смагулова, вспоминая совместные годы учебы, отзывалась о своем однокурснике Бейсембаеве очень тепло: «Лучший из нас... Его отзывчивость и человечность не знали предела, к примеру, он всегда терпеливо помогал сокурсникам, приехавшим из аула».

В 60-70-е годы прошлого столетия Б. Бейсембаев активно участвовал в проведении исследований по созданию научных основ и технологии совместной переработки фосфоритов и забалансовых высококремнистых руд при электротермическом производстве желтого фосфора. Впервые в результате глубокого изучения были установлены условия эффективного извлечения ванадия, молибдена и золота из промышленных продуктов фосфорного производства. В эти годы при непосредственном участии Бейсембаева были внедрены эффективные технологии переработки казахстанских джанатасских кварцитов и марганцовистых фосфоритов Чулактау, освоен экстракционный способ получения чистого оксида ванадия из промышленных продуктов титаномагниевого производства.

За этими сухими строчками кроется тяжелая и изнурительная работа, когда приходилось месяцами трудиться в экспериментальной лаборатории, где оборудование было примитивным, а опыты приходилось вести круглосуточно. Позже соратник Б. Бейсембаева, член-корреспондент Академии наук РК Борис Левинтов вспоминал, что «...никто из наших тогдашних сотрудников так не упахивался, да и людей-то было раз-два и обчелся». Вот и приходилось Булату Балтакаевичу быть и лаборантом, и технологом, и аналитиком, зачастую ночуя в этой же самой лаборатории.

Упорно и методично ведя свои расчеты, Бейсембаев доказал, что ванадий с фосфором действительно можно разделить. Но в классической схеме все это выглядело слишком громоздко и требовалось оптимальное разрешение научной проблемы, на поиск которого были затрачены годы. Булат Балтакаевич ездил за консультациями в Пермь, другие города на Урале. В результате он все-таки нашел собственное решение – гидрометаллургический путь извлечения.

В 1982 году за комплекс этих работ, имеющих большое народно-хозяйственное значение, Булату Балтакаевичу в соавторстве присуждена Государственная премия Казахской ССР в области науки и техники. Тем самым Бейсембаев внес огромный вклад в развитие нового научного направления - геотехнологических методов переработки забалансовых и некондиционных руд цветных металлов кучным и подземным выщелачиванием. Впервые в практике геологоразведочных работ вскрышные породы крупнейших медных месторождений Актогай и Айдарлы утверждены в качестве промышленных руд с увеличением запасов более чем на 100 млн тонн, освоен бактериально-химический способ выщелачивания и очистки отработанных руд.

Проявил Бейсембаев себя и как руководитель или, как сейчас модно говорить, топ-менеджер. Когда началась горбачевская перестройка, многое встало с головы на ноги, начался пересмотр ценностей. Ему, в то время уже возглавлявшему огромный научный коллектив, была вверена судьба сотен людей, ребром вставал вопрос, выживет ли институт в новых условиях. Но Булат Балтакаевич заботился о своих сотрудниках и старался каждому помочь. Был случай, когда на улице, где находился институт, перестраивали трамвайную линию и начали снимать рельсы. Первое, что он сказал: «А как же наши люди будут ездить на работу?», потому что зарплата совсем упала, а трамвай был единственным доступным по цене средством передвижения.

Несмотря на болезнь, он ездил на заводы, встречался с их руководителями, заключал договоры. Каждая командировка - не в один, а в несколько городов. Он был авторитетом для многих. И не потому, что имел звание члена-корреспондента. Деятельность Бейсембаева была разносторонней, и работа его носила как фундаментальный, так и прикладной характер. Мудрый и дальновидный руководитель в трудные времена не только сохранил основные научные направления фундаментальных исследований, но и развил новые процессы в области металлургии цветных, редких и благородных металлов.

К сожалению, ему было отпущено мало лет, ведь что такое 61 год для ученого? Период расцвета. Видимо он это понимал и не щадил себя, стараясь сделать больше. Сложно даже представить, какая огромная нагрузка легла на него в последние годы. Но, несмотря ни на какие трудности, до последнего момента он не терял интереса к жизни.

А те семена, которые он посеял своим титаническим трудом, дают благодатные всходы, ведь наша земля изобильна не только различными полезными ископаемыми, но и людьми, которые находят и изучают все эти сокровища.