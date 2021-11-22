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    Суть Гражданского форума объяснила Аида Балаева

    22 Ноября 2021, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева объяснила необходимость проведения Гражданского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Гражданский форум – это далеко не «декларативно-протокольный слёт нпо-шников», как утверждают некоторые непосвященные обыватели, а самый настоящий рабочий процесс, где зарождаются прикладные идеи и инициативы, где министры и акимы наравне с гражданскими активистами составляют планы совместных действий, где государство делегирует НПО решение отдельных социальных проблем», - сказала Аида Балаева, выступая Десятого юбилейного Гражданского форума Казахстана.

    Она высказала благодарность своим коллегам.

    «В этой связи, хочу поблагодарить моих коллег – министров, которые на протяжении всей прошедшей недели выходили на прямой диалог с профильными НПО, обсуждали и решали волнующие их вопросы. Тем самым, не просто подтвердили состоятельность принципов «Слышащего государства», а обратили внимание на необходимость, эффективность и полезность таких открытых встреч. Поскольку я глубоко убеждена: если чиновники, бизнесмены, профессионалы некоммерческого сектора и эксперты будут рассматривать друг друга в качестве партнеров, это резко снизит вероятность политических, экономических и социальных ошибок, создав тем самым прочный базис для развития», - отметила министр.

    «Особую признательность хочу выразить нашим международным партнерам в лице ОБСЕ, ПРООН, ЮНИСЕФ, Фонд Фридриха Эберта, ЮНЕСКО, ЮСАИД, которые проявили заинтересованность и впервые участвуют на нашем Форуме. Безусловно, трудно переоценить их вклад в развитие казахстанского гражданского общества. Поэтому, хочу поблагодарить эти миссии за конструктивный диалог и ценные рекомендации, за взаимопонимание и поддержку, за гуманность и открытость», - заключила А. Балаева.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК НПО Общество МИОР Аида Балаева
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