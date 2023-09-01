Существующие условия стимулируют банки не платить налоги с доходов – Альберт Рау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одним из главных вопросов, поднятых в Послании Президента народу Казахстана, является вопрос низкой доли кредитов в экономике. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меня действительно беспокоила низкая доля кредитов в экономике. Последние два года я ставил перед Правительством этот вопрос. У нас показатель 20%, нормальный показатель – это 50%. В России более 40%, в Китае – около 60%. В развитых странах ВВП равно кредитным ресурсам. Из наших 20% кредитов 60% - потребительские. Разве такая экономика может расти? Разве Байтереком можно это компенсировать? Я им (Правительству – прим. ред.) говорю, что банкам созданы такие условия, чтобы они всю ликвидность в более, чем 4 триллиона тенге держали в ценных бумагах, получали доходы и с этих доходов не платили налоги. Вы же стимулируете их туда деньги выгонять», - сказал он в кулуарах совместного заседания палат Парламента РК.

Он отметил, что в холдинге «Байтерек» используются бюджетные деньги. Плюс, к примеру, в Китае потребительские кредиты работают на развитие экономики, потому что граждане покупают товары, произведенные внутри страны. В Казахстане же кредитные ресурсы уходят за пределы республики.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев назвал основной проблемой, ограничивающей рост экономики, нехватку инвестиций. Дефицит инвестиций равен отсутствию роста в будущем. В прошлом году вложения в основной капитал составили всего 15% от ВВП. Во многом это следствие того, что отечественные банки мало участвуют в развитии экономики.

Такая ситуация вынуждает Правительство заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием. Это затратно, малоэффективно и противоречит принципам рыночной экономики.

Кроме того, на фоне снижения кредитования реального сектора фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов. Это привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности граждан.

«Принятое мною в 2019 году решение списать беззалоговые кредиты 500 тысячам граждан, а также вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц снизили остроту вопроса. Но для кардинального исправления ситуации требуются новые системные меры», - сказал Глава государства.

Президент считает, что экономике нужны деньги. Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти полтора триллиона тенге, за первую половину текущего года – более триллиона тенге. Такая сверхдоходность – не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией.

Правительству и Парламенту следует рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства. Актуален и вопрос с огромными доходами финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, которые при этом не облагаются налогами. В этом нет логики и государственного подхода. Правительство уже разбирается в этой парадоксальной ситуации. Соответствующие законодательные поправки будут внесены в Мажилис.