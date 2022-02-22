Существующая экономическая система нуждается в реструктуризации - Асель Абен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Необходимо принять конкретные меры для разработки концепции «Нового Казахстана». Такое мнение высказала руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в городе Алматы, доктор PhD экономических наук Асель Абен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По её словам, «Новый Казахстан» - это новый вектор развития нашей страны. Его осмысление и контуры только формируются и вырисовываются, поскольку после январских событий произошел слом старой модели, но, чтобы выстроить новую, требуется какое-то время.

«В плане экономического развития нам следует понять, какая экономическая модель, исходя из наших реалий, возможностей, имеющихся ресурсов, потенциала, мировых тенденций и происходящих геополитических процессов, наиболее оптимальна для нас. При этом важнейшая функция государства по максимизации благосостояния населения остается основным приоритетом»,- сказала она.

По её мнению, для разработки рациональной и в то же время очень гибкой экономической модели необходимо привлечение ведущих экономических научно-аналитических центров.

«На мой взгляд, экономика Казахстана очень чувствительна к геополитическим процессам. В силу слабой внутренней структуры, внутреннего наполнения, любые действия крупных экономических партнеров негативно сказывается на внутреннюю экономику, а следовательно, и на экономическом положении населения. Таким образом внутренняя структура, система и экономические механизмы не обеспечивают достаточной защиты, чтобы выдержать внешнее давление. Поэтому крайне важно активизировать научный экономический потенциал, задействовать ведущие экономические научно-аналитические центры, чтобы во взаимодействии и широком обсуждении выработать необходимую и оптимальную для нас экономическую модель, при этом рациональную и весьма гибкую»,- считает А. Абен.

Кроме того, она высказала ряд предложений по созданию новой политики.

«Для этого, на мой взгляд, во-первых, нужен ретроспективный анализ того, что было сделано и какие положительные результаты имеем на сегодняшний день по всем секторам экономики. Определив базу и опорные точки, можем выстраивать новую политику, расчищая пространство для дальнейшего роста. Вместе с тем перестройка и переформатирование сложившихся экономических систем, отношений может оказаться весьма болезненным, как для общества, так и для самого государства. Но без этого невозможно вырваться и отойти от старой системы, так как времени для более плавного и эволюционного развития у нас фактически нет», - подытожила спикер.