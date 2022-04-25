Существует угроза роста цен на газ – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Формирование новой модели ценообразования на газ важно для развития отрасли. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом необходимо обеспечить транспарентность формирования тарифа на газ. Кроме того, нужно повысить прозрачность процесса отбора газа у недропользователей путем введения государственного регулирования объемов поставок газа на внутренний рынок», - сказал депутат Ерик Султанов на Правительственном часе в Сенате.

Вместе с тем, отметил депутат, рост потребления газа на внутреннем рынке приведет к сокращению объемов экспорта товарного газа Национальным оператором («QazaqGaz»), за счет доходов от которого производится субсидирование цен на газ на внутреннем рынке. И это, в свою очередь, может привести к росту внутренних цен на газ в среднем на 60 %.

«Следует открыто сказать, что нам не избежать повышения тарифа на газ. Поэтому важно определить оптимальный механизм тарифообразования, обеспечивающий не только безубыточную газификацию новых регионов, но и сдерживание тарифа для социально уязвимых слоев населения», - заявил сенатор.

«Более того, Министерству энергетики необходимо открыто разместить долгосрочный график планирования цен на газ (с учетом неизбежного ежегодного повышения), чтобы потребители, как население, так и предприятия заранее были проинформированы об этом», - добавил Е. Султанов.