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    Существует ли в Казахстане проблема демографической стагнации

    20 Мая 2021, 16:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году коэффициент рождаемости составил 22,7. На свет появилось 426 824 детей. Об этом сообщил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый год мы проводим исследования. Средний возраст вступления в брак мужчин составляет 27,5, женщин – 24,8 лет. Тенденция такова. Молодежь перед созданием семьи старается улучшить материальное состояние, устроиться на работу, приобрести квартиру. В связи с этим показатели таковы. В 2019 году коэффициент рождаемости составил 21,7, а в 2020 году - 22,7. То есть, идет повышение. Что касается показателя рождаемости, в 2019 году появилось на свет 402 310 детей, в 2020 году – 426 824 детей. Поэтому мы видим рост рождаемости», - проинформировал председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР Шахмардан Байманов.

    В ходе онлайн пресс-конференции в СЦК депутат Сената Парламента РК, заместитель председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен ответила на вопрос журналиста о том, есть ли в стране проблема демографической стагнации.

    «У нас много молодых семей. Что касается демографической стагнации, в период пандемии было зафиксировано рекордное количество рождаемости детей. Просматривала прогнозы на ближайшее 3-4 года, где говорилось, что этот показатель не уменьшится», - добавила Ляззат Сулеймен.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Демография Общество
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