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    • Существует четыре вида финансовых пирамид - АФМ

    3 Августа 2022 15:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов 28 финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов отметил, что судом уже рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе один гражданин иностранного государства.

    «Все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы - от 3 до 6 лет и 8 месяцев. Семи лицам назначено по 5 лет лишения свободы», - отметил он.

    По его словам, на сегодня существует четыре основных вида финансовых пирамид.

    «Это чаты в мессенджерах: WhatsApp, Telegram, в которых предлагаются услуги. Такие факты выявлены. Во-вторых, сетевой маркетинг, когда вам предлагают приобретение товара, к примеру, продают ювелирные украшения. Третий вид — инвестиционные проекты, компании и четвертый вид — потребительские кооперативы», - перечислил Алибек Абдилов.

    Он призвал граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. По его словам, люди должны повышать свою финансовую грамотность, не вкладывать средства в сомнительные проекты.

    По данным АФМ, в 2020 году в стране выявили 31 финансовую пирамиду, а в 2021 году рассмотрено 21 уголовное дело. По нему признаны потерпевшими 2243 человека.

    Сегодня стало известно об аресте организатора финансовой пирамиды «Innova Gold».


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Борьба с преступностью #Другие государственные органы #Финансовая пирамида #Мошенничество
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